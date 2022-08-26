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Курс доллара в начале торгов вырос до 60,18 рубля
Курс доллара в начале торгов вырос до 60,18 рубля - РИА Новости, 26.08.2022
Курс доллара в начале торгов вырос до 60,18 рубля
Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару и евро: доллар - 60,18 рубля, евро - 59,92 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:14
2022-08-26T10:14
2022-08-26T10:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару и евро: доллар - 60,18 рубля, евро - 59,92 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск растет на 4 копеек, до 60,18 рубля, евро - на 1 копейку, до 59,92 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Доллар, евро
Курс доллара в начале торгов вырос до 60,18 рубля
Курс доллара в начале торгов вырос до 60,18 рубля, евро — до 59,92 рубля