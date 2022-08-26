https://ria.ru/20220826/valyuta-1812233705.html

Курс доллара в начале торгов вырос до 60,18 рубля

Курс доллара в начале торгов вырос до 60,18 рубля - РИА Новости, 26.08.2022

Курс доллара в начале торгов вырос до 60,18 рубля

Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару и евро: доллар - 60,18 рубля, евро - 59,92 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:14

2022-08-26T10:14

2022-08-26T10:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

евро

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару и евро: доллар - 60,18 рубля, евро - 59,92 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск растет на 4 копеек, до 60,18 рубля, евро - на 1 копейку, до 59,92 рубля.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, доллар, евро