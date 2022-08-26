https://ria.ru/20220826/ulyanovsk-1812244541.html

В Ульяновске человек погиб из-за поножовщины

В Ульяновске человек погиб из-за поножовщины - РИА Новости, 26.08.2022

В Ульяновске человек погиб из-за поножовщины

Следователи возбудили уголовное дело после уличного конфликта в центре Ульяновска, в котором погиб один человек и еще один пострадал, сообщает пресс-служба СУСК РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:56

2022-08-26T10:56

2022-08-26T10:56

происшествия

россия

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 26 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после уличного конфликта в центре Ульяновска, в котором погиб один человек и еще один пострадал, сообщает пресс-служба СУСК по региону в пятницу.Ранее в социальных сетях появилось видео драки в центре города. В комментариях к нему сообщается, что произошел конфликт между двумя группами людей, в ходе которого двоих человек ранили ножом.По информации УМВД по региону, возле магазина ЦУМ в ходе обоюдной ссоры двое граждан получили телесные повреждения, один из них был госпитализирован, а второй скончался. Ранее в полиции сообщили, что предполагаемый злоумышленник, нанесший ножевые ранения, задержан, им оказался 36-летний местный житель."Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 19-летнего местного жителя и покушения на убийство 25-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В совершении данного преступления подозревается 36-летний ульяновец", - говорится в сообщении.По версии следствия, ночью 26 августа возле дома по улице Гончарова подозреваемый ударил ножом в грудь 19-летнего парня, который скончался на месте, а его знакомому нападавший нанес четыре удара ножом, но благодаря стараниям медиков он остался жив.

https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812221522.html

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)