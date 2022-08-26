https://ria.ru/20220826/ukraina-1812296179.html

ВС Новой Зеландии попросили военных в отпусках не ездить на Украину

ВС Новой Зеландии попросили военных в отпусках не ездить на Украину - РИА Новости, 26.08.2022

ВС Новой Зеландии попросили военных в отпусках не ездить на Украину

Вооруженные силы Новой Зеландии связываются с находящимися в отпуске без денежного содержания военными и напоминают им о запрете ездить на Украину после... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:36

2022-08-26T13:36

2022-08-26T13:37

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Новой Зеландии связываются с находящимися в отпуске без денежного содержания военными и напоминают им о запрете ездить на Украину после сообщений о гибели там новозеландского наемника, сообщает издание New Zealand Herald.Ранее Вооруженные силы Новой Зеландии заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По заявлению новозеландских ВС, он в это время находился в отпуске без сохранения денежного содержания. По данным газеты Guardian, погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. Его друзья утверждают, что Абелен вступил в Интернациональный легион Украины и находился на передовой. По информации представителя новозеландской организации ветеранов No Duff Аарона Вуда, десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые цели на Украине.Как отмечает издание, в отпусках без сохранения денежного содержания в ВС страны числятся 94 человека, но там не обладают информацией о том, сколько из них могут быть на Украине."ВС Новой Зеландии намерены сделать все практически возможное, чтобы связаться с сотрудниками, находящимися в отпуске без сохранения содержания, и напомнить им об их обязанностях", - говорится в заявлении ведомства.

https://ria.ru/20220826/orden-1812289768.html

https://ria.ru/20220825/naemniki-1812141610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, новая зеландия