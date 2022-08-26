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ВС Новой Зеландии попросили военных в отпусках не ездить на Украину - РИА Новости, 26.08.2022
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ВС Новой Зеландии попросили военных в отпусках не ездить на Украину
ВС Новой Зеландии попросили военных в отпусках не ездить на Украину - РИА Новости, 26.08.2022
ВС Новой Зеландии попросили военных в отпусках не ездить на Украину
Вооруженные силы Новой Зеландии связываются с находящимися в отпуске без денежного содержания военными и напоминают им о запрете ездить на Украину после... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:36
2022-08-26T13:37
в мире
украина
новая зеландия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Новой Зеландии связываются с находящимися в отпуске без денежного содержания военными и напоминают им о запрете ездить на Украину после сообщений о гибели там новозеландского наемника, сообщает издание New Zealand Herald.Ранее Вооруженные силы Новой Зеландии заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По заявлению новозеландских ВС, он в это время находился в отпуске без сохранения денежного содержания. По данным газеты Guardian, погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. Его друзья утверждают, что Абелен вступил в Интернациональный легион Украины и находился на передовой. По информации представителя новозеландской организации ветеранов No Duff Аарона Вуда, десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые цели на Украине.Как отмечает издание, в отпусках без сохранения денежного содержания в ВС страны числятся 94 человека, но там не обладают информацией о том, сколько из них могут быть на Украине."ВС Новой Зеландии намерены сделать все практически возможное, чтобы связаться с сотрудниками, находящимися в отпуске без сохранения содержания, и напомнить им об их обязанностях", - говорится в заявлении ведомства.
https://ria.ru/20220826/orden-1812289768.html
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в мире, украина, новая зеландия
В мире, Украина, Новая Зеландия
13:36 26.08.2022 (обновлено: 13:37 26.08.2022)
 
ВС Новой Зеландии попросили военных в отпусках не ездить на Украину

ВС Новой Зеландии напомнила военным в отпусках не ездить на Украину после гибели солдата

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Новой Зеландии связываются с находящимися в отпуске без денежного содержания военными и напоминают им о запрете ездить на Украину после сообщений о гибели там новозеландского наемника, сообщает издание New Zealand Herald.
Ранее Вооруженные силы Новой Зеландии заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По заявлению новозеландских ВС, он в это время находился в отпуске без сохранения денежного содержания. По данным газеты Guardian, погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. Его друзья утверждают, что Абелен вступил в Интернациональный легион Украины и находился на передовой. По информации представителя новозеландской организации ветеранов No Duff Аарона Вуда, десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые цели на Украине.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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На Украине вручили орден эстонскому наемнику
Как отмечает издание, в отпусках без сохранения денежного содержания в ВС страны числятся 94 человека, но там не обладают информацией о том, сколько из них могут быть на Украине.
"ВС Новой Зеландии намерены сделать все практически возможное, чтобы связаться с сотрудниками, находящимися в отпуске без сохранения содержания, и напомнить им об их обязанностях", - говорится в заявлении ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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