13:36 26.08.2022 (обновлено: 13:37 26.08.2022)
ВС Новой Зеландии попросили военных в отпусках не ездить на Украину
ВС Новой Зеландии напомнила военным в отпусках не ездить на Украину после гибели солдата
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Новой Зеландии связываются с находящимися в отпуске без денежного содержания военными и напоминают им о запрете ездить на Украину после сообщений о гибели там новозеландского наемника, сообщает издание New Zealand Herald.
Ранее Вооруженные силы Новой Зеландии заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По заявлению новозеландских ВС, он в это время находился в отпуске без сохранения денежного содержания. По данным газеты Guardian, погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. Его друзья утверждают, что Абелен вступил в Интернациональный легион Украины и находился на передовой. По информации представителя новозеландской организации ветеранов No Duff Аарона Вуда, десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые цели на Украине.
Как отмечает издание, в отпусках без сохранения денежного содержания в ВС страны числятся 94 человека, но там не обладают информацией о том, сколько из них могут быть на Украине.
"ВС Новой Зеландии намерены сделать все практически возможное, чтобы связаться с сотрудниками, находящимися в отпуске без сохранения содержания, и напомнить им об их обязанностях", - говорится в заявлении ведомства.