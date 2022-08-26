https://ria.ru/20220826/ukraina-1812281384.html
Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов
Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов - РИА Новости, 26.08.2022
Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов
Вооруженные силы РФ сосредоточенным огнем по украинским позициям уничтожили в ДНР более 50 националистов, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:46
2022-08-26T12:46
2022-08-26T13:56
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ сосредоточенным огнем по украинским позициям уничтожили в ДНР более 50 националистов, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220826/postavki-1812273773.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минобороны об уничтожении националистов в районах Северска и Яковлевки
Минобороны России сообщает, что в результате ударов по украинским позициям в районе Северска и Яковлевки уничтожены более 50 националистов.
2022-08-26T12:46
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PT3M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
12:46 26.08.2022 (обновлено: 13:56 26.08.2022)
Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов
Минобороны: российские силы уничтожили более 50 националистов у Яковлевки и Северска