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Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/ukraina-1812281384.html
Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов
Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов - РИА Новости, 26.08.2022
Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов
Вооруженные силы РФ сосредоточенным огнем по украинским позициям уничтожили в ДНР более 50 националистов, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:46
2022-08-26T13:56
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ сосредоточенным огнем по украинским позициям уничтожили в ДНР более 50 националистов, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
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украина
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4.7
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60
353
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Минобороны об уничтожении националистов в районах Северска и Яковлевки
Минобороны России сообщает, что в результате ударов по украинским позициям в районе Северска и Яковлевки уничтожены более 50 националистов.
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
12:46 26.08.2022 (обновлено: 13:56 26.08.2022)
 
Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов

Минобороны: российские силы уничтожили более 50 националистов у Яковлевки и Северска

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ сосредоточенным огнем по украинским позициям уничтожили в ДНР более 50 националистов, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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