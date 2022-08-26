https://ria.ru/20220826/ukraina-1812281384.html

Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов

Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов - РИА Новости, 26.08.2022

Российские силы уничтожили в ДНР более 50 националистов

Вооруженные силы РФ сосредоточенным огнем по украинским позициям уничтожили в ДНР более 50 националистов, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:46

2022-08-26T12:46

2022-08-26T13:56

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ сосредоточенным огнем по украинским позициям уничтожили в ДНР более 50 националистов, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220826/postavki-1812273773.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении националистов в районах Северска и Яковлевки Минобороны России сообщает, что в результате ударов по украинским позициям в районе Северска и Яковлевки уничтожены более 50 националистов. 2022-08-26T12:46 true PT3M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)