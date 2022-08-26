https://ria.ru/20220826/udobreniya-1812421413.html

Около восьми миллионов тонн российских удобрений остаются заблокированными

Около восьми миллионов тонн российских удобрений остаются заблокированными - РИА Новости, 26.08.2022

Около восьми миллионов тонн российских удобрений остаются заблокированными

Около 8 миллионов тонн удобрений и сырья из РФ остаются заблокированными из-за западных санкций на перевалочных терминалах, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T20:17

2022-08-26T20:17

2022-08-26T20:17

экономика

россия

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около 8 миллионов тонн удобрений и сырья из РФ остаются заблокированными из-за западных санкций на перевалочных терминалах, заявили в МИД РФ."Несмотря на сделанные Вашингтоном и Брюсселем заявления о том, что антироссийские санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, до сих пор сохраняются возникшие в результате их введения блокирующие препятствия с проведением банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов. …На сегодняшний день из-за западных санкций только на перевалочных терминалах остаются заблокированными 7-8 миллионов тонн удобрений и сырья, достаточных для производства продовольствия для 100 миллионов человек", - говорится в заявлении о ходе реализации соглашений, достигнутых в Стамбуле 22 июля.В российском министерстве подчеркнули, что доля России в структуре мировых рынков продовольствия значительно больше украинской, к примеру, в прошлом году экспорт зерновых составил 43 миллиона тонн, а в нынешнем году планируется довести этот показатель до 50 миллионов тонн продукции. Россия также является одним из крупнейших поставщиков удобрений в мире, ее доля в общемировом объеме составляет 25% (или 27 миллионов тонн)."В этой связи считаем важным, чтобы все заинтересованные стороны ответственно и добросовестно подошли к полному выполнению взаимоувязанных Стамбульских соглашений. Именно такой подход позволит обеспечить поддержание глобальной продовольственной безопасности и снижение существующих в этой сфере угроз", - добавили в МИД РФ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220819/prodovolstvie-1810783278.html

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экономика, россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире