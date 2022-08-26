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НОАК направила военнослужащих в РФ для участия в учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 26.08.2022
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НОАК направила военнослужащих в РФ для участия в учениях "Восток-2022"
НОАК направила военнослужащих в РФ для участия в учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 26.08.2022
НОАК направила военнослужащих в РФ для участия в учениях "Восток-2022"
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила армейские подразделения в Россию для участия в стратегических учениях "Восток-2022". РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:12
2022-08-26T16:12
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила армейские подразделения в Россию для участия в стратегических учениях "Восток-2022".Об этом сообщил 25 августа на пресс-конференции официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. По его словам, в маневрах также участвуют военнослужащие из Индии, Беларуси, Таджикистана и Монголии.Участие китайских военных в данных учениях нацелено на углубление практического сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышение уровня стратегической координации и укрепление способности противостоять различным угрозам безопасности, отметил Тань Кэфэй.
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россия, китай, ноак
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, НОАК
16:12 26.08.2022
 

НОАК направила военнослужащих в РФ для участия в учениях "Восток-2022"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии КНР во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018"
Военнослужащие армии КНР во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила армейские подразделения в Россию для участия в стратегических учениях "Восток-2022".
Об этом сообщил 25 августа на пресс-конференции официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. По его словам, в маневрах также участвуют военнослужащие из Индии, Беларуси, Таджикистана и Монголии.
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Участие китайских военных в данных учениях нацелено на углубление практического сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышение уровня стратегической координации и укрепление способности противостоять различным угрозам безопасности, отметил Тань Кэфэй.
 
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