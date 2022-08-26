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НОАК направила военнослужащих в РФ для участия в учениях "Восток-2022"
НОАК направила военнослужащих в РФ для участия в учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 26.08.2022
НОАК направила военнослужащих в РФ для участия в учениях "Восток-2022"
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила армейские подразделения в Россию для участия в стратегических учениях "Восток-2022". РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:12
2022-08-26T16:12
2022-08-26T16:12
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила армейские подразделения в Россию для участия в стратегических учениях "Восток-2022".Об этом сообщил 25 августа на пресс-конференции официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. По его словам, в маневрах также участвуют военнослужащие из Индии, Беларуси, Таджикистана и Монголии.Участие китайских военных в данных учениях нацелено на углубление практического сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышение уровня стратегической координации и укрепление способности противостоять различным угрозам безопасности, отметил Тань Кэфэй.
https://ria.ru/20220825/prezentatsiya-1812055296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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