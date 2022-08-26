https://ria.ru/20220826/tsifrovizatsiya-1812222108.html

Пашинян призвал страны ЕАЭС использовать преимущества цифровизации

Пашинян призвал страны ЕАЭС использовать преимущества цифровизации - РИА Новости, 26.08.2022

Пашинян призвал страны ЕАЭС использовать преимущества цифровизации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия) призвал страны Союза активнее... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:57

2022-08-26T08:57

2022-08-26T08:57

экономика

евразийский экономический союз

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия) призвал страны Союза активнее использовать преимущества цифровизации."Немаловажным фактором решения поставленных задач является использование преимуществ цифровизациии, которая в свою очередь создает прочную основу для эффективной интеграции и взаимодействия государств-членов в сфере высоких технологий. Мировой опыт наглядно показал, насколько значительным может быть экономический эффект от ее внедрения", - отметил премьер.По его словам, продвижение цифровых технологий в сфере экономики и торговли простимулирует минимизацию и даже полное устранение существующих барьеров, что в свою очередь повысит эффективность экономических связей, сократит издержки в торговле и кооперационных цепочках."Еще одним важным направлением считаю развитие электронной торговли. Для стран ЕАЭС государственное регулирование и контроль в сфере электронной торговли становятся все более актуальными, диктуя необходимость построения надежной системы контроля с обеспечением механизмов налогообложения в соответствии с лучшими мировыми практиками налогового администрирования", - сказал Пашинян.Он отметил, что, учитывая чувствительность вопроса, необходимо совместными усилиями оперативно двигаться в направлении совершенствования нормативно-правовой среды электронной торговли.

https://ria.ru/20220826/eaes-1812219556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, евразийский экономический союз, никол пашинян