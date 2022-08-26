https://ria.ru/20220826/tsifrovizatsiya-1812222108.html
Пашинян призвал страны ЕАЭС использовать преимущества цифровизации
Пашинян призвал страны ЕАЭС использовать преимущества цифровизации - РИА Новости, 26.08.2022
Пашинян призвал страны ЕАЭС использовать преимущества цифровизации
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия) призвал страны Союза активнее... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:57
2022-08-26T08:57
2022-08-26T08:57
экономика
евразийский экономический союз
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия) призвал страны Союза активнее использовать преимущества цифровизации."Немаловажным фактором решения поставленных задач является использование преимуществ цифровизациии, которая в свою очередь создает прочную основу для эффективной интеграции и взаимодействия государств-членов в сфере высоких технологий. Мировой опыт наглядно показал, насколько значительным может быть экономический эффект от ее внедрения", - отметил премьер.По его словам, продвижение цифровых технологий в сфере экономики и торговли простимулирует минимизацию и даже полное устранение существующих барьеров, что в свою очередь повысит эффективность экономических связей, сократит издержки в торговле и кооперационных цепочках."Еще одним важным направлением считаю развитие электронной торговли. Для стран ЕАЭС государственное регулирование и контроль в сфере электронной торговли становятся все более актуальными, диктуя необходимость построения надежной системы контроля с обеспечением механизмов налогообложения в соответствии с лучшими мировыми практиками налогового администрирования", - сказал Пашинян.Он отметил, что, учитывая чувствительность вопроса, необходимо совместными усилиями оперативно двигаться в направлении совершенствования нормативно-правовой среды электронной торговли.
https://ria.ru/20220826/eaes-1812219556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евразийский экономический союз, никол пашинян
Экономика, Евразийский экономический союз, Никол Пашинян
Пашинян призвал страны ЕАЭС использовать преимущества цифровизации
Премьер Армении Пашинян призвал страны ЕАЭС использовать преимущества цифровизации
ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия) призвал страны Союза активнее использовать преимущества цифровизации.
"Немаловажным фактором решения поставленных задач является использование преимуществ цифровизациии, которая в свою очередь создает прочную основу для эффективной интеграции и взаимодействия государств-членов в сфере высоких технологий. Мировой опыт наглядно показал, насколько значительным может быть экономический эффект от ее внедрения", - отметил премьер.
По его словам, продвижение цифровых технологий в сфере экономики и торговли простимулирует минимизацию и даже полное устранение существующих барьеров, что в свою очередь повысит эффективность экономических связей, сократит издержки в торговле и кооперационных цепочках.
"Еще одним важным направлением считаю развитие электронной торговли. Для стран ЕАЭС
государственное регулирование и контроль в сфере электронной торговли становятся все более актуальными, диктуя необходимость построения надежной системы контроля с обеспечением механизмов налогообложения в соответствии с лучшими мировыми практиками налогового администрирования", - сказал Пашинян.
Он отметил, что, учитывая чувствительность вопроса, необходимо совместными усилиями оперативно двигаться в направлении совершенствования нормативно-правовой среды электронной торговли.