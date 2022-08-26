https://ria.ru/20220826/torgovlya-1812215106.html
"Русские магазины" в Греции столкнулись с проблемой доставки товаров
"Русские магазины" в Греции столкнулись с проблемой доставки товаров - РИА Новости, 26.08.2022
"Русские магазины" в Греции столкнулись с проблемой доставки товаров
В Греции магазины, торгующие "русскими" продуктами, после начала российской спецоперации на Украине столкнулись с проблемой доставки товаров - прекратились... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T07:10
2022-08-26T07:10
2022-08-26T10:29
экономика
греция
россия
украина
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15668/47/156684702_0:190:3592:2211_1920x0_80_0_0_841f35e49d0022c40a3c47b95b150728.jpg
АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. В Греции магазины, торгующие "русскими" продуктами, после начала российской спецоперации на Украине столкнулись с проблемой доставки товаров - прекратились поставки из России, задержки есть и с поставками из Германии и Прибалтики, меньше стало и покупателей, сообщил РИА Новости владелец одного из таких магазинов Джордж Миаулис.Миаулис - потомок героя греческой борьбы за независимость, адмирала Андреаса Миаулиса, долго жил в Эдинбурге. Вернувшись в Грецию, он открыл небольшой магазин "BR Foods", торгующий британскими и российскими продуктами, в районе Халандри на севере Афин.Магазин расположен недалеко от консульского отдела российского посольства, и среди покупателей были как сотрудники, так и посетители."Русские" продукты - сметана, творог, колбасы, сало, крупы - пользуются большим спросом у русскоязычной диаспоры в Греции, так как многие сохраняют гастрономические предпочтения."Сейчас много проблем, потому что компании не могут ввозить товары из России. Большинство везли через Латвию, сейчас у них проблемы. У меня пять компаний-поставщиков. Сейчас они ничего не возят из России", - сказал Миаулис.По его словам, молочные продукты для поставщиков в Грецию сейчас делает Польша. "Раньше завозили из Белоруссии, но и оттуда прекратили поставки. Польша делает сметану, творог много лет", - сказал Миаулис.Он рассказал, что из Украины тоже привозили немного продукции.Он отметил, что покупателей стало намного меньше.Владелец другого магазина с "русскими" продуктами также отметил уменьшение числа русских покупателей.Среди основных проблем он назвал рост цен."Подорожал свет - в месяц платить приходится по 4 тысячи евро, раньше платили 1300-1600 евро. В сентябре еще тарифы вырастут. Подорожали все товары, цены выросли в среднем минимум на 35%. Гречка стоила 1,3 евро за килограмм, сейчас есть и дороже 4 евро за 800 граммов. Подорожали колбасы, мясные изделия", - сказал владелец магазина.По его словам, и покупатели стали экономнее."Зарплаты остались прежние, так что люди выбирают что купить, а от чего отказаться", - сказал он.
https://ria.ru/20220819/vizy-1810842255.html
https://ria.ru/20220812/gretsiya-1809059553.html
греция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15668/47/156684702_196:0:3396:2400_1920x0_80_0_0_c6c682ede4d6e78c29a893fa59e8cbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, греция, россия, украина, новости - туризм
Экономика, Греция, Россия, Украина, Новости - Туризм
07:10 26.08.2022 (обновлено: 10:29 26.08.2022)
"Русские магазины" в Греции столкнулись с проблемой доставки товаров
В Греции магазины с "русской" продукцией столкнулись с проблемой доставки товаров
АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. В Греции магазины, торгующие "русскими" продуктами, после начала российской спецоперации на Украине столкнулись с проблемой доставки товаров - прекратились поставки из России, задержки есть и с поставками из Германии и Прибалтики, меньше стало и покупателей, сообщил РИА Новости владелец одного из таких магазинов Джордж Миаулис.
Миаулис - потомок героя греческой борьбы за независимость, адмирала Андреаса Миаулиса, долго жил в Эдинбурге. Вернувшись в Грецию
, он открыл небольшой магазин "BR Foods", торгующий британскими и российскими продуктами, в районе Халандри на севере Афин
.
Магазин расположен недалеко от консульского отдела российского посольства, и среди покупателей были как сотрудники, так и посетители.
"Русские" продукты - сметана, творог, колбасы, сало, крупы - пользуются большим спросом у русскоязычной диаспоры в Греции, так как многие сохраняют гастрономические предпочтения.
"Ситуация с поставками такая, что у меня примерно на 40% товара меньше, чем раньше. Такие продукты, как гречка, теперь везут мешками из других стран и расфасовывают в Греции. Компания, которая возила крупы, прекратила ездить в Россию. Мне сказали, что, может быть, с сентября начнут опять возить, а может, и нет", - сказал Миаулис.
"Сейчас много проблем, потому что компании не могут ввозить товары из России
. Большинство везли через Латвию
, сейчас у них проблемы. У меня пять компаний-поставщиков. Сейчас они ничего не возят из России", - сказал Миаулис.
По его словам, молочные продукты для поставщиков в Грецию сейчас делает Польша
. "Раньше завозили из Белоруссии
, но и оттуда прекратили поставки. Польша делает сметану, творог много лет", - сказал Миаулис.
Он рассказал, что из Украины
тоже привозили немного продукции.
"Но у меня не покупают украинское. Я не могу продать украинские товары, многие русские покупатели не хотят брать их. Немецкие продукты они берут", - сказал Миаулис.
Он отметил, что покупателей стало намного меньше.
"На 80% меньше русских. А украинцев нет теперь совсем. Их было немного, но из украинского посольства, которое недалеко отсюда, сейчас нет никого. Украинцы, работающие в районе, это и уборщицы, которые много лет живут в Греции, и они не приходят. У меня их было порядка 50 постоянных покупателей, приходят человек пять. Они не хотят встречать и видеть русских в магазине, говорят они мне", - сказал Миаулис.
Владелец другого магазина с "русскими" продуктами также отметил уменьшение числа русских покупателей.
"Намного меньше русских сейчас. У нас покупатели и понтийские греки, но русских намного меньше стало", - сказал собеседник агентства.
Среди основных проблем он назвал рост цен.
"Задержки с поставками не такие большие, иногда на несколько дней. Но доставка очень сильно подорожала. Раньше фура стоила 3800 евро, сейчас 9000, доходит и до 10 тысяч", - сказал он.
"Подорожал свет - в месяц платить приходится по 4 тысячи евро, раньше платили 1300-1600 евро. В сентябре еще тарифы вырастут. Подорожали все товары, цены выросли в среднем минимум на 35%. Гречка стоила 1,3 евро за килограмм, сейчас есть и дороже 4 евро за 800 граммов. Подорожали колбасы, мясные изделия", - сказал владелец магазина.
По его словам, и покупатели стали экономнее.
"Зарплаты остались прежние, так что люди выбирают что купить, а от чего отказаться", - сказал он.