https://ria.ru/20220826/torgovlya-1812215106.html

"Русские магазины" в Греции столкнулись с проблемой доставки товаров

"Русские магазины" в Греции столкнулись с проблемой доставки товаров - РИА Новости, 26.08.2022

"Русские магазины" в Греции столкнулись с проблемой доставки товаров

В Греции магазины, торгующие "русскими" продуктами, после начала российской спецоперации на Украине столкнулись с проблемой доставки товаров - прекратились... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T07:10

2022-08-26T07:10

2022-08-26T10:29

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АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. В Греции магазины, торгующие "русскими" продуктами, после начала российской спецоперации на Украине столкнулись с проблемой доставки товаров - прекратились поставки из России, задержки есть и с поставками из Германии и Прибалтики, меньше стало и покупателей, сообщил РИА Новости владелец одного из таких магазинов Джордж Миаулис.Миаулис - потомок героя греческой борьбы за независимость, адмирала Андреаса Миаулиса, долго жил в Эдинбурге. Вернувшись в Грецию, он открыл небольшой магазин "BR Foods", торгующий британскими и российскими продуктами, в районе Халандри на севере Афин.Магазин расположен недалеко от консульского отдела российского посольства, и среди покупателей были как сотрудники, так и посетители."Русские" продукты - сметана, творог, колбасы, сало, крупы - пользуются большим спросом у русскоязычной диаспоры в Греции, так как многие сохраняют гастрономические предпочтения."Сейчас много проблем, потому что компании не могут ввозить товары из России. Большинство везли через Латвию, сейчас у них проблемы. У меня пять компаний-поставщиков. Сейчас они ничего не возят из России", - сказал Миаулис.По его словам, молочные продукты для поставщиков в Грецию сейчас делает Польша. "Раньше завозили из Белоруссии, но и оттуда прекратили поставки. Польша делает сметану, творог много лет", - сказал Миаулис.Он рассказал, что из Украины тоже привозили немного продукции.Он отметил, что покупателей стало намного меньше.Владелец другого магазина с "русскими" продуктами также отметил уменьшение числа русских покупателей.Среди основных проблем он назвал рост цен."Подорожал свет - в месяц платить приходится по 4 тысячи евро, раньше платили 1300-1600 евро. В сентябре еще тарифы вырастут. Подорожали все товары, цены выросли в среднем минимум на 35%. Гречка стоила 1,3 евро за килограмм, сейчас есть и дороже 4 евро за 800 граммов. Подорожали колбасы, мясные изделия", - сказал владелец магазина.По его словам, и покупатели стали экономнее."Зарплаты остались прежние, так что люди выбирают что купить, а от чего отказаться", - сказал он.

https://ria.ru/20220819/vizy-1810842255.html

https://ria.ru/20220812/gretsiya-1809059553.html

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экономика, греция, россия, украина, новости - туризм