https://ria.ru/20220826/teroborona-1812299875.html

Под Киевом установили первый на Украине памятник теробороне

Под Киевом установили первый на Украине памятник теробороне - РИА Новости, 26.08.2022

Под Киевом установили первый на Украине памятник теробороне

Первый на Украине памятный знак территориальной обороне установлен в городе Ирпене в Киевской области, сообщает издание "УНН". РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:49

2022-08-26T13:49

2022-08-26T13:49

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первый на Украине памятный знак территориальной обороне установлен в городе Ирпене в Киевской области, сообщает издание "УНН"."В честь воинов-добровольцев, которые первыми стали на оборону города Ирпень, городские власти установили первый в Украине памятный знак силам территориальной обороны", - сообщает издание, ссылаясь на текст генштаба украинских войск.Владимир Зеленский 11 июня подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий. Кабмин Украины своим постановлением расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны, помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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в мире, украина, владимир зеленский