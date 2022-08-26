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В России появится первая автономная станция для беспилотных вертолетов
В России появится первая автономная станция для беспилотных вертолетов - РИА Новости, 26.08.2022
В России появится первая автономная станция для беспилотных вертолетов
Станция для беспилотных вертолетов, вертопорт, появится в России в третьем квартале следующего года, в планах - разработка станции для воздушных средств,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T04:24
2022-08-26T04:24
2022-08-26T04:24
новое оружие россии
технологии
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НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости/Прайм. Станция для беспилотных вертолетов, вертопорт, появится в России в третьем квартале следующего года, в планах - разработка станции для воздушных средств, занимающихся доставкой грузов, рассказал РИА Новости в кулуарах форума "Технопром-2022" член ассоциации "Аэронекст" НТИ Николай Ряшин.Такой вертопорт с помощью роботизированной системы также будет заменять аккумуляторы вертолета, чтобы тот мог продолжить свой полет, кроме того, станция будет оснащена системой автоматического получения разрешения на вылет, добавил он.По словам Ряшина, сами беспилотные вертолеты будут контролировать окружающую территорию - например, они смогут следить за пожароопасной обстановкой или протяженными объектами, такими как линии электропередач, дороги и нефтепроводы."Следующий этап - это универсальный вертопорт для больших беспилотных вертолетов, используемых для доставки грузов. Таким БВС (беспилотным воздушным средствам - ред.) нужны площадки разгрузки, загрузки груза и смены топливных ячеек", - заключил он.
https://ria.ru/20220825/armiya-2022-1811980263.html
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технологии
Новое оружие России, Технологии
В России появится первая автономная станция для беспилотных вертолетов
НТИ: первая в России автономная станция для беспилотных вертолетов появится в 2023 году
НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости/Прайм. Станция для беспилотных вертолетов, вертопорт, появится в России в третьем квартале следующего года, в планах - разработка станции для воздушных средств, занимающихся доставкой грузов, рассказал РИА Новости в кулуарах форума "Технопром-2022" член ассоциации "Аэронекст" НТИ Николай Ряшин.
"Вертопорт (автономная станция для беспилотных вертолетов - ред.) - это новая версия уже существующего дронопорта, которая адаптируется под новый вид беспилотного средства - электрический беспилотный вертолет. Сейчас мы находимся в активной фазе проектирования и рассчитываем в третьем квартале 2023 года представить рынку новый продукт", - заявил Ряшин.
Такой вертопорт с помощью роботизированной системы также будет заменять аккумуляторы вертолета, чтобы тот мог продолжить свой полет, кроме того, станция будет оснащена системой автоматического получения разрешения на вылет, добавил он.
По словам Ряшина, сами беспилотные вертолеты будут контролировать окружающую территорию - например, они смогут следить за пожароопасной обстановкой или протяженными объектами, такими как линии электропередач, дороги и нефтепроводы.
"Следующий этап - это универсальный вертопорт для больших беспилотных вертолетов, используемых для доставки грузов. Таким БВС (беспилотным воздушным средствам - ред.) нужны площадки разгрузки, загрузки груза и смены топливных ячеек", - заключил он.