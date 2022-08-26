https://ria.ru/20220826/tekhnika-1812211059.html

"Радар ммс": электровертолеты предприятия в разы автономнее квадрокоптеров

"Радар ммс": электровертолеты предприятия в разы автономнее квадрокоптеров - РИА Новости, 26.08.2022

"Радар ммс": электровертолеты предприятия в разы автономнее квадрокоптеров

Электрические беспилотники Научно-производственного предприятия "Радар ммс" способны находиться в воздухе в 3-4 раза дольше, чем аппараты с аналогичной батареей РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T03:27

2022-08-26T03:27

2022-08-26T03:27

новое оружие россии

безопасность

технологии

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг – РИА Новости. Электрические беспилотники Научно-производственного предприятия "Радар ммс" способны находиться в воздухе в 3-4 раза дольше, чем аппараты с аналогичной батареей и грузоподъемностью, за счет того, что являются вертолетами, а не квадрокоптерами, рассказал РИА Новости в ходе прошедшего на прошлой неделе форума "Армия-2022" исполнительный директор предприятия Иван Анцев.Он уточнил, что компактный беспилотник БВС ВТ 30Е прост в применении и не требует долгой подготовки персонала. Его взлетная масса чуть менее 30 килограммов, то есть по существующему законодательству он не требует сертификации, достаточно лишь зарегистрировать такой аппарат. Максимальная полезная нагрузка беспилотника составляет до 7 килограммов.Дрон можно оснастить оптико-электронной станцией или радиолокационной станцией для мониторинга линий электропередачи или газопроводов, а также для вскрытия наземной обстановки. Кроме того, с его помощью можно просто доставлять малогабаритные грузы. Размеры беспилотника позволяют транспортировать его в мобильном контейнере – специальном кейсе.Управляется беспилотник с помощью промышленного планшета с программным обеспечением разработки "Радар ммс". У него есть как полностью автономный режим, когда беспилотник работает по определенному полетному заданию, так и комбинированный, когда оператор может вмешаться в это задание, если понадобится.Анцев рассказал, что потенциальным заказчикам, которые уже заинтересовались такими беспилотниками, нужны сотни дронов, а рынок с перспективой на пять лет он оценил в тысячи таких машин.РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220825/armiya-2022-1811980263.html

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безопасность, технологии, форум "армия-2022"