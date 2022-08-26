https://ria.ru/20220826/svetofor-1812288467.html
Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья
Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 26.08.2022
Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья
Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Московской области с начала года в рамках комплекса мер по снижению аварийности, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:04
2022-08-26T13:04
2022-08-26T13:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
чехов
алексей гержик
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Московской области с начала года в рамках комплекса мер по снижению аварийности, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона."Дорожные службы установили более 70 светофоров типа Т-7 и порядка 30 односекционных светофоров типа Т-1 на региональных дорогах. Благодаря чему 100 пешеходных переходов и 30 перекрёстков стали безопаснее – установка светофорных объектов снижает вероятность возникновения аварий. Наибольший объем работ по установке провели в Чехове, Одинцове, Егорьевске, Истре, Пушкине и Раменском", – приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Также он добавил, что в Московской области строят свыше 60 километров новых тротуаров и монтируют более 7,5 тысячи катафотов.
https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811804942.html
московская область (подмосковье)
егорьевск
чехов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), егорьевск, чехов, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Чехов, Алексей Гержик