Рейтинг@Mail.ru
Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220826/svetofor-1812288467.html
Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья
Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 26.08.2022
Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья
Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Московской области с начала года в рамках комплекса мер по снижению аварийности, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:04
2022-08-26T13:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
чехов
алексей гержик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812283034_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_e345e8eaeb7b18030d52eede0f980804.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Московской области с начала года в рамках комплекса мер по снижению аварийности, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона."Дорожные службы установили более 70 светофоров типа Т-7 и порядка 30 односекционных светофоров типа Т-1 на региональных дорогах. Благодаря чему 100 пешеходных переходов и 30 перекрёстков стали безопаснее – установка светофорных объектов снижает вероятность возникновения аварий. Наибольший объем работ по установке провели в Чехове, Одинцове, Егорьевске, Истре, Пушкине и Раменском", – приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Также он добавил, что в Московской области строят свыше 60 километров новых тротуаров и монтируют более 7,5 тысячи катафотов.
https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811804942.html
московская область (подмосковье)
егорьевск
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812283034_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_0062da2e95eea9935651ebc42b8fa27c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), егорьевск, чехов, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Чехов, Алексей Гержик
13:04 26.08.2022
 

Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья

CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области / Светофор в Московской области
Светофор в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Московской области с начала года в рамках комплекса мер по снижению аварийности, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Дорожные службы установили более 70 светофоров типа Т-7 и порядка 30 односекционных светофоров типа Т-1 на региональных дорогах. Благодаря чему 100 пешеходных переходов и 30 перекрёстков стали безопаснее – установка светофорных объектов снижает вероятность возникновения аварий. Наибольший объем работ по установке провели в Чехове, Одинцове, Егорьевске, Истре, Пушкине и Раменском", – приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Пассажиры садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 13:09Новости Подмосковья
Более миллиона поездок совершили в автобусах "Лето в Подмосковье"
Также он добавил, что в Московской области строят свыше 60 километров новых тротуаров и монтируют более 7,5 тысячи катафотов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскЧеховАлексей Гержик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала