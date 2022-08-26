https://ria.ru/20220826/stupino-1812306436.html
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в подмосковном Ступино
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в подмосковном Ступино - РИА Новости, 26.08.2022
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в подмосковном Ступино
Депутаты Мособлдумы приняли участие в торжественном открытии стелы "Город трудовой доблести" в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:13
2022-08-26T14:13
2022-08-26T14:13
новости подмосковья
московская областная дума
игорь брынцалов
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли участие в торжественном открытии стелы "Город трудовой доблести" в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы облдумы.Решении о присвоении Ступино звания "Город трудовой доблести" было принято в сентябре 2021 года указом президента России. Мемориальный комплекс состоит из центральной стелы высотой 26 метров и двух пилонов высотой 11 метров каждый. На стеле изображены сюжеты военного времени."Городские и региональные власти сразу приступили к строительству мемориального комплекса, в центре которого памятная стела "Город трудовой доблести". Это дань памяти и уважения тем ступинцам, которые в суровые годы Великой Отечественной войны в тылу и на фронте ковали Победу", – приводятся в сообщении слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская областная дума, игорь брынцалов
Новости Подмосковья, Московская областная дума, Игорь Брынцалов
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли участие в торжественном открытии стелы "Город трудовой доблести" в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы облдумы.
Решении о присвоении Ступино звания "Город трудовой доблести" было принято в сентябре 2021 года указом президента России. Мемориальный комплекс состоит из центральной стелы высотой 26 метров и двух пилонов высотой 11 метров каждый. На стеле изображены сюжеты военного времени.
"Городские и региональные власти сразу приступили к строительству мемориального комплекса, в центре которого памятная стела "Город трудовой доблести". Это дань памяти и уважения тем ступинцам, которые в суровые годы Великой Отечественной войны в тылу и на фронте ковали Победу", – приводятся в сообщении слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.