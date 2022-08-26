https://ria.ru/20220826/stupino-1812306436.html

Стелу "Город трудовой доблести" открыли в подмосковном Ступино

Стелу "Город трудовой доблести" открыли в подмосковном Ступино - РИА Новости, 26.08.2022

Стелу "Город трудовой доблести" открыли в подмосковном Ступино

Депутаты Мособлдумы приняли участие в торжественном открытии стелы "Город трудовой доблести" в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:13

2022-08-26T14:13

2022-08-26T14:13

новости подмосковья

московская областная дума

игорь брынцалов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812304888_0:57:800:507_1920x0_80_0_0_bf600950d60143be3d6a5629a2d5a9e2.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли участие в торжественном открытии стелы "Город трудовой доблести" в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы облдумы.Решении о присвоении Ступино звания "Город трудовой доблести" было принято в сентябре 2021 года указом президента России. Мемориальный комплекс состоит из центральной стелы высотой 26 метров и двух пилонов высотой 11 метров каждый. На стеле изображены сюжеты военного времени."Городские и региональные власти сразу приступили к строительству мемориального комплекса, в центре которого памятная стела "Город трудовой доблести". Это дань памяти и уважения тем ступинцам, которые в суровые годы Великой Отечественной войны в тылу и на фронте ковали Победу", – приводятся в сообщении слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.

https://ria.ru/20220826/svetofor-1812288467.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская областная дума, игорь брынцалов