https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812439068.html

Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом

Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом - РИА Новости, 26.08.2022

Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Барвенково Харьковской... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:19

2022-08-26T22:19

2022-08-26T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

зрк с-300

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, россия