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Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом
Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом - РИА Новости, 26.08.2022
Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Барвенково Харьковской... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:19
2022-08-26T22:19
2022-08-26T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
зрк с-300
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом
Минобороны: российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом