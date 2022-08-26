Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812439068.html
Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом
Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом - РИА Новости, 26.08.2022
Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Барвенково Харьковской... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:19
2022-08-26T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
зрк с-300
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780844405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c428d9959fe963651f3832aeecb60401.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780844405_467:0:1920:1090_1920x0_80_0_0_25849ac0a0f7e76d3c449c8a648d871c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, ЗРК С-300, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
22:19 26.08.2022
 
Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом

Минобороны: российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 под Харьковом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Харьковской области. Кадр видео
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Харьковской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Харьковской области. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЗРК С-300Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала