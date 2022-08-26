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Спецоперация России проходит по щадящему варианту, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812435039.html
Спецоперация России проходит по щадящему варианту, заявил Медведев
Спецоперация России проходит по щадящему варианту, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
Спецоперация России проходит по щадящему варианту, заявил Медведев
Российская спецоперация идет по максимально щадящему и умеренному варианту, и, если ситуация была другой, кампания завершилась бы гораздо быстрее и с иными для... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:52
2022-08-26T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская спецоперация идет по максимально щадящему и умеренному варианту, и, если ситуация была другой, кампания завершилась бы гораздо быстрее и с иными для Киева последствиями, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что за несколько месяцев до начала российской операции Владимир Зеленский не исключил возобновления работы по созданию ядерного потенциала Украины. "Видимо, хотел нас напугать, но в итоге создал еще более тяжелую атмосферу, которая в конечном счете и вынудила Российскую Федерацию начать специальную военную операцию", - сказал он он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI."Мы же с вами понимаем, что она сейчас идет по максимально щадящему, умеренному варианту. Наша страна, а также силы Донецкой Республики и Луганской Республики действуют только в отношении вооруженных сил Украины. Если бы ситуация была иной, то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины. Была бы полностью разрушена ее инфраструктура, уничтожены центры принятия решений, органы власти и так далее. Мы на такой вариант не пошли", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220826/zhertvy-1812433508.html
украина
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
21:52 26.08.2022
 
Спецоперация России проходит по щадящему варианту, заявил Медведев

Медведев заявил, что спецоперация России проходит по максимально щадящему варианту

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская спецоперация идет по максимально щадящему и умеренному варианту, и, если ситуация была другой, кампания завершилась бы гораздо быстрее и с иными для Киева последствиями, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что за несколько месяцев до начала российской операции Владимир Зеленский не исключил возобновления работы по созданию ядерного потенциала Украины. "Видимо, хотел нас напугать, но в итоге создал еще более тяжелую атмосферу, которая в конечном счете и вынудила Российскую Федерацию начать специальную военную операцию", - сказал он он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
"Мы же с вами понимаем, что она сейчас идет по максимально щадящему, умеренному варианту. Наша страна, а также силы Донецкой Республики и Луганской Республики действуют только в отношении вооруженных сил Украины. Если бы ситуация была иной, то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины. Была бы полностью разрушена ее инфраструктура, уничтожены центры принятия решений, органы власти и так далее. Мы на такой вариант не пошли", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
21:37Специальная военная операция на Украине
Медведев обвинил Киев в гибели людей в ходе спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДмитрий МедведевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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