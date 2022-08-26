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Медведев объяснил спецоперацию угрозой жизненным интересам России - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812432474.html
Медведев объяснил спецоперацию угрозой жизненным интересам России
Медведев объяснил спецоперацию угрозой жизненным интересам России - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев объяснил спецоперацию угрозой жизненным интересам России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил французским журналистам проведение спецоперации на Донбассе угрозами жизненным интересам России -... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:32
2022-08-26T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
нато
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил французским журналистам проведение спецоперации на Донбассе угрозами жизненным интересам России - если бы не это, без неё можно было бы обойтись."Жизненные интересы России уже находятся под угрозой. И именно поэтому и проводится специальная военная операция по защите Донбасса, по демилитаризации вооружённых сил Украины и проведению денацификационных мероприятий. Если бы угрозы интересам нашей страны не было, то сейчас бы и такая операция не проводилась", - сказал он в программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI."До поры до времени без этой операции можно было обойтись. И мы вели переговоры и с украинцами, какие-то во всяком случае пытались вести, и с европейцами, и с США", - отметил он.Однако, по словам Медведева, эти переговоры ничем не увенчались."Нас никто не слышал. Украина надеялась только на помощь Запада, а американцы, как, собственно, и европейцы, сказали нам: "Нет, никаких мы решений по тому, чтобы подтвердить неучастие Украины в НАТО в будущем, принять не можем, мы проводим политику открытых дверей, поэтому мы никаких гарантий дать не можем – пусть будет как будет". Ну вот, результат вам известен", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/medvedev-1812431793.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, донбасс, нато, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, НАТО, Дмитрий Медведев
21:32 26.08.2022
 
Медведев объяснил спецоперацию угрозой жизненным интересам России

Медведев: жизненные интересы России уже под угрозой, поэтому и проводится спецоперация

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил французским журналистам проведение спецоперации на Донбассе угрозами жизненным интересам России - если бы не это, без неё можно было бы обойтись.
"Жизненные интересы России уже находятся под угрозой. И именно поэтому и проводится специальная военная операция по защите Донбасса, по демилитаризации вооружённых сил Украины и проведению денацификационных мероприятий. Если бы угрозы интересам нашей страны не было, то сейчас бы и такая операция не проводилась", - сказал он в программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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"До поры до времени без этой операции можно было обойтись. И мы вели переговоры и с украинцами, какие-то во всяком случае пытались вести, и с европейцами, и с США", - отметил он.
Однако, по словам Медведева, эти переговоры ничем не увенчались.
"Нас никто не слышал. Украина надеялась только на помощь Запада, а американцы, как, собственно, и европейцы, сказали нам: "Нет, никаких мы решений по тому, чтобы подтвердить неучастие Украины в НАТО в будущем, принять не можем, мы проводим политику открытых дверей, поэтому мы никаких гарантий дать не можем – пусть будет как будет". Ну вот, результат вам известен", - заключил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассНАТОДмитрий Медведев
 
 
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