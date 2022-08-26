https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812432474.html

Медведев объяснил спецоперацию угрозой жизненным интересам России

Медведев объяснил спецоперацию угрозой жизненным интересам России - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев объяснил спецоперацию угрозой жизненным интересам России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил французским журналистам проведение спецоперации на Донбассе угрозами жизненным интересам России -... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:32

2022-08-26T21:32

2022-08-26T21:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

нато

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил французским журналистам проведение спецоперации на Донбассе угрозами жизненным интересам России - если бы не это, без неё можно было бы обойтись."Жизненные интересы России уже находятся под угрозой. И именно поэтому и проводится специальная военная операция по защите Донбасса, по демилитаризации вооружённых сил Украины и проведению денацификационных мероприятий. Если бы угрозы интересам нашей страны не было, то сейчас бы и такая операция не проводилась", - сказал он в программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI."До поры до времени без этой операции можно было обойтись. И мы вели переговоры и с украинцами, какие-то во всяком случае пытались вести, и с европейцами, и с США", - отметил он.Однако, по словам Медведева, эти переговоры ничем не увенчались."Нас никто не слышал. Украина надеялась только на помощь Запада, а американцы, как, собственно, и европейцы, сказали нам: "Нет, никаких мы решений по тому, чтобы подтвердить неучастие Украины в НАТО в будущем, принять не можем, мы проводим политику открытых дверей, поэтому мы никаких гарантий дать не можем – пусть будет как будет". Ну вот, результат вам известен", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/medvedev-1812431793.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, нато, дмитрий медведев