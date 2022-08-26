Медведев объяснил спецоперацию угрозой жизненным интересам России
Медведев: жизненные интересы России уже под угрозой, поэтому и проводится спецоперация
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил французским журналистам проведение спецоперации на Донбассе угрозами жизненным интересам России - если бы не это, без неё можно было бы обойтись.
"Жизненные интересы России уже находятся под угрозой. И именно поэтому и проводится специальная военная операция по защите Донбасса, по демилитаризации вооружённых сил Украины и проведению денацификационных мероприятий. Если бы угрозы интересам нашей страны не было, то сейчас бы и такая операция не проводилась", - сказал он в программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
"До поры до времени без этой операции можно было обойтись. И мы вели переговоры и с украинцами, какие-то во всяком случае пытались вести, и с европейцами, и с США", - отметил он.
Однако, по словам Медведева, эти переговоры ничем не увенчались.
"Нас никто не слышал. Украина надеялась только на помощь Запада, а американцы, как, собственно, и европейцы, сказали нам: "Нет, никаких мы решений по тому, чтобы подтвердить неучастие Украины в НАТО в будущем, принять не можем, мы проводим политику открытых дверей, поэтому мы никаких гарантий дать не можем – пусть будет как будет". Ну вот, результат вам известен", - заключил он.