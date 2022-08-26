https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812270137.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2022 - РИА Новости, 26.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:35

2022-08-26T14:35

2022-08-26T14:35

инфографика

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Так в Новомихайловке военнослужащие 53 механизированной бригады оставили позиции и убыли. Идут бои за Марьинку, более 75 процентов города уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются боевые действия по окружению Авдеевки, там в одном из детских садов украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы девять пунктов управления, пять складов с боеприпасами, хранилище топлива и радиолокатор наведения ЗРК С-300. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 819 реактивных систем залпового огня, 4392 танка и других бронемашин, 3345 орудий полевой артиллерии и 5054 единицы автомобильной техники.

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика