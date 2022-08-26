https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812270137.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2022 - РИА Новости, 26.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:35
2022-08-26T14:35
2022-08-26T14:35
инфографика
россия
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Так в Новомихайловке военнослужащие 53 механизированной бригады оставили позиции и убыли. Идут бои за Марьинку, более 75 процентов города уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются боевые действия по окружению Авдеевки, там в одном из детских садов украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы девять пунктов управления, пять складов с боеприпасами, хранилище топлива и радиолокатор наведения ЗРК С-300. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 819 реактивных систем залпового огня, 4392 танка и других бронемашин, 3345 орудий полевой артиллерии и 5054 единицы автомобильной техники.
россия
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Так в Новомихайловке военнослужащие 53 механизированной бригады оставили позиции и убыли. Идут бои за Марьинку, более 75 процентов города уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются боевые действия по окружению Авдеевки, там в одном из детских садов украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы девять пунктов управления, пять складов с боеприпасами, хранилище топлива и радиолокатор наведения ЗРК С-300. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 819 реактивных систем залпового огня, 4392 танка и других бронемашин, 3345 орудий полевой артиллерии и 5054 единицы автомобильной техники.