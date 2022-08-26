https://ria.ru/20220826/sotsipoteka-1812368454.html

Еще 33 медработника Подмосковья получили свидетельства на "Соципотеку"

Еще 33 медработника Подмосковья получили свидетельства на "Соципотеку" - РИА Новости, 26.08.2022

Еще 33 медработника Подмосковья получили свидетельства на "Соципотеку"

В Московской области 33 медицинским работникам вручили сертификаты по программе социальная ипотека, всего с начала года сертификаты вручили 116 медработникам,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:09

2022-08-26T17:09

2022-08-26T17:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В Московской области 33 медицинским работникам вручили сертификаты по программе социальная ипотека, всего с начала года сертификаты вручили 116 медработникам, сообщили в пресс-службе губернатора.Торжественное вручение состоялось в Доме правительства Московской области. В церемонии приняли участие заместитель министра жилищной политики Московской области Ольга Иванникова и заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина."Социальная ипотека", с помощью которой наши медработники могут приобрести жилье. С начала года свидетельства на приобретение жилья получили 116 человек, а за все время действия программы – уже более 1,2 тысячи медработников", - сказала Елена Штукина.В ведомстве напомнили, что участниками программы могут стать врачи 51 специальности, а также медсестры, фельдшеры разных категорий и акушеры.

https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812309983.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общество