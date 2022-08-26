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Еще 33 медработника Подмосковья получили свидетельства на "Соципотеку" - РИА Новости, 26.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220826/sotsipoteka-1812368454.html
Еще 33 медработника Подмосковья получили свидетельства на "Соципотеку"
Еще 33 медработника Подмосковья получили свидетельства на "Соципотеку" - РИА Новости, 26.08.2022
Еще 33 медработника Подмосковья получили свидетельства на "Соципотеку"
В Московской области 33 медицинским работникам вручили сертификаты по программе социальная ипотека, всего с начала года сертификаты вручили 116 медработникам,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:09
2022-08-26T17:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В Московской области 33 медицинским работникам вручили сертификаты по программе социальная ипотека, всего с начала года сертификаты вручили 116 медработникам, сообщили в пресс-службе губернатора.Торжественное вручение состоялось в Доме правительства Московской области. В церемонии приняли участие заместитель министра жилищной политики Московской области Ольга Иванникова и заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина."Социальная ипотека", с помощью которой наши медработники могут приобрести жилье. С начала года свидетельства на приобретение жилья получили 116 человек, а за все время действия программы – уже более 1,2 тысячи медработников", - сказала Елена Штукина.В ведомстве напомнили, что участниками программы могут стать врачи 51 специальности, а также медсестры, фельдшеры разных категорий и акушеры.
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московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество
17:09 26.08.2022
 

Еще 33 медработника Подмосковья получили свидетельства на "Соципотеку"

© Фото : Министерство жилищной политики Московской области33 медработника Подмосковья получили свидетельства на "Соципотеку"
33 медработника Подмосковья получили свидетельства на Соципотеку - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В Московской области 33 медицинским работникам вручили сертификаты по программе социальная ипотека, всего с начала года сертификаты вручили 116 медработникам, сообщили в пресс-службе губернатора.
Торжественное вручение состоялось в Доме правительства Московской области. В церемонии приняли участие заместитель министра жилищной политики Московской области Ольга Иванникова и заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина.
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"Социальная ипотека", с помощью которой наши медработники могут приобрести жилье. С начала года свидетельства на приобретение жилья получили 116 человек, а за все время действия программы – уже более 1,2 тысячи медработников", - сказала Елена Штукина.
В ведомстве напомнили, что участниками программы могут стать врачи 51 специальности, а также медсестры, фельдшеры разных категорий и акушеры.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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