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ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/sklady-1812287438.html
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием - РИА Новости, 26.08.2022
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:02
2022-08-26T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
соледар
николаевская область
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также хранилище с топливом в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое Донецкой Народной Республики, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, соледар, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Соледар, Николаевская область
13:02 26.08.2022
 
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили хранилище топлива ВСУ и пять складов с оружием

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСклад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также хранилище с топливом в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое Донецкой Народной Республики, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьСоледарНиколаевская область
 
 
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