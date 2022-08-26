https://ria.ru/20220826/sklady-1812287438.html

ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием

ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием - РИА Новости, 26.08.2022

ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:02

2022-08-26T13:02

2022-08-26T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

соледар

николаевская область

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также хранилище с топливом в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое Донецкой Народной Республики, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

соледар

николаевская область

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в мире, запорожская область, соледар, николаевская область