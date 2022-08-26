https://ria.ru/20220826/sklady-1812287438.html
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием - РИА Новости, 26.08.2022
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:02
2022-08-26T13:02
2022-08-26T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
соледар
николаевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777342028_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_36c817fa8a152783bde21403cd0d1d71.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также хранилище с топливом в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое Донецкой Народной Республики, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
соледар
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777342028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_752dd3c35bff5c2eeb6ac05427bc8e20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, соледар, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Соледар, Николаевская область
ВС России за сутки уничтожили пять украинских складов с оружием
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили хранилище топлива ВСУ и пять складов с оружием