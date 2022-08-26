https://ria.ru/20220826/shotlandiya-1812271019.html
Лидер Шотландии назвала цены на энергию "неподъемными для миллионов"
Лидер Шотландии назвала цены на энергию "неподъемными для миллионов" - РИА Новости, 26.08.2022
Лидер Шотландии назвала цены на энергию "неподъемными для миллионов"
Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала новые цены на энергию "неподъемными для миллионов" и призвала обратно снизить ценовой порог на счета за... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:14
2022-08-26T12:14
2022-08-26T12:14
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала новые цены на энергию "неподъемными для миллионов" и призвала обратно снизить ценовой порог на счета за энергию.Заявление прозвучало на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года."Это просто неподъемно для миллионов. Нельзя позволить этому продолжаться. Это повышение необходимо отменить", - написала она в своем Twitter.Кроме того, по ее словам, правительство Великобритании и энергетические компании должны согласовать пакет средств для заморозки счетов на энергию и провести "фундаментальную реформу" энергетического рынка.Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер назвал новый скачок цен "катастрофическим", заявив, что в этой ситуации правительство выбирает сохранить прибыль нефтегазовых компаний, а не помочь простым людям.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.До этого британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию на 54% до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5 066 фунтов, а с апреля – рекордные 6 552 фунта.
https://ria.ru/20220825/energiya-1812103242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кир стармер, великобритания, россия, украина, в мире, шотландия
Кир Стармер, Великобритания, Россия, Украина, В мире, Шотландия
Лидер Шотландии назвала цены на энергию "неподъемными для миллионов"
Первый министр Шотландии Стерджен назвала цены на энергию "неподъемными для миллионов"
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала новые цены на энергию "неподъемными для миллионов" и призвала обратно снизить ценовой порог на счета за энергию.
Заявление прозвучало на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.
"Это просто неподъемно для миллионов. Нельзя позволить этому продолжаться. Это повышение необходимо отменить", - написала она в своем Twitter.
Кроме того, по ее словам, правительство Великобритании и энергетические компании должны согласовать пакет средств для заморозки счетов на энергию и провести "фундаментальную реформу" энергетического рынка.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер назвал новый скачок цен "катастрофическим", заявив, что в этой ситуации правительство выбирает сохранить прибыль нефтегазовых компаний, а не помочь простым людям.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
До этого британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию на 54% до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5 066 фунтов, а с апреля – рекордные 6 552 фунта.