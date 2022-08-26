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В Ростовской области наградили заслуженных шахтеров - РИА Новости, 26.08.2022
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https://ria.ru/20220826/shakhtery-1812398947.html
В Ростовской области наградили заслуженных шахтеров
В Ростовской области наградили заслуженных шахтеров - РИА Новости, 26.08.2022
В Ростовской области наградили заслуженных шахтеров
Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил награды заслуженным шахтерам и трудовым династиям в преддверии Дня шахтера, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:51
2022-08-26T18:51
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил награды заслуженным шахтерам и трудовым династиям в преддверии Дня шахтера, сообщает правительство региона."Областных наград и поощрений были удостоены 17 горняков и шесть трудовых династий. Вместе с общественностью Шахт (город в Ростовской области) глава региона возложил цветы к Мемориалу шахтерской славы", - говорится в сообщении.Поздравляя горняков, губернатор подчеркнул, что в текущем году профессиональный праздник отмечают уже в 75-й раз, а 300 лет назад указом Петра Первого было заложено начало угледобычи в России. Труд горняков Ростовской области был высоко отмечен: 28 работников были удостоены почетного звания Героя Социалистического Труда, а бригадир шахты "Майская" Михаил Чих был единственным в России, кто удостоен этого звания дважды. Нынешние представители угольной промышленности сохраняют трудовые традиции предшественников - общий стаж нескольких шахтерских династий региона превышает 500 лет.В целом угледобыча в области продолжает развиваться: за семь месяцев текущего года компании Ростовской области добыли 3,46 миллиона тонн угля. По оценке специалистов, ввод новых очистных забоев на шахтах "Обуховская" и "Садкинская" позволит выйти по итогам года на объем добычи в 5,8 миллиона тонн."За шесть лет господдержка отрасли составила в Ростовской области 449 миллиона рублей, в том числе - в виде субсидирования процентной ставки по инвесткредитам, льгот по налогам на имущество, прибыль", - приводятся в сообщении слова Голубева. Из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, в текущем году планируется расселить более 300 семей, а до конца 2024 года - свыше 800.
https://ria.ru/20220815/zerno-1809622109.html
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ростовская область, россия, общество
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Общество
18:51 26.08.2022
 
В Ростовской области наградили заслуженных шахтеров

Глава Ростовской области Голубев вручил награды заслуженным шахтерам и трудовым династиям

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил награды заслуженным шахтерам и трудовым династиям в преддверии Дня шахтера, сообщает правительство региона.
"Областных наград и поощрений были удостоены 17 горняков и шесть трудовых династий. Вместе с общественностью Шахт (город в Ростовской области) глава региона возложил цветы к Мемориалу шахтерской славы", - говорится в сообщении.
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Поздравляя горняков, губернатор подчеркнул, что в текущем году профессиональный праздник отмечают уже в 75-й раз, а 300 лет назад указом Петра Первого было заложено начало угледобычи в России. Труд горняков Ростовской области был высоко отмечен: 28 работников были удостоены почетного звания Героя Социалистического Труда, а бригадир шахты "Майская" Михаил Чих был единственным в России, кто удостоен этого звания дважды. Нынешние представители угольной промышленности сохраняют трудовые традиции предшественников - общий стаж нескольких шахтерских династий региона превышает 500 лет.
В целом угледобыча в области продолжает развиваться: за семь месяцев текущего года компании Ростовской области добыли 3,46 миллиона тонн угля. По оценке специалистов, ввод новых очистных забоев на шахтах "Обуховская" и "Садкинская" позволит выйти по итогам года на объем добычи в 5,8 миллиона тонн.
"За шесть лет господдержка отрасли составила в Ростовской области 449 миллиона рублей, в том числе - в виде субсидирования процентной ставки по инвесткредитам, льгот по налогам на имущество, прибыль", - приводятся в сообщении слова Голубева. Из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, в текущем году планируется расселить более 300 семей, а до конца 2024 года - свыше 800.
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