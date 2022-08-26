https://ria.ru/20220826/sanktsii-1812424504.html

Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России

Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России - РИА Новости, 26.08.2022

Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России

Норвегия в пятницу присоединилась к санкциям Евросоюза против России, которые были введены 21 июля на фоне спецоперации на Украине, сообщает министерство... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T20:42

2022-08-26T20:42

2022-08-26T20:42

россия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

сбербанк россии

владимир путин

норвегия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Норвегия в пятницу присоединилась к санкциям Евросоюза против России, которые были введены 21 июля на фоне спецоперации на Украине, сообщает министерство иностранных дел королевства.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.В конце июля страны ЕС приняли очередной пакет санкций, в который в том числе вошел запрет на импорт золота из России, ограничения в отношении Сбербанка, а также санкции в отношении десятков физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20220804/norvegiya-1807184800.html

россия

украина

норвегия

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россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, сбербанк россии, владимир путин, норвегия