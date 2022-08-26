03:11 26.08.2022 (обновлено: 03:12 26.08.2022)
Венгрия не поддержала санкции против патриарха Кирилла после обращения РПЦ
Венгрия не поддержала санкции против патриарха Кирилла после обращения епархии РПЦ
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Власти Венгрии заявили о неприемлемости санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла после обращения от епархии Венгерской и Будапештской РПЦ с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости советник-помощник правящего архиерея епархии иерей Святослав Булах.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Против того, чтобы патриарх Кирилл был включен в списки в рамках шестого пакета санкций, выступила Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против главы Русской православной церкви. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
"Мы как епархия написали письмо, обратились к правительству Венгрии с просьбой о защите, о том, чтобы никакие санкции против патриарха не вводились... И правительство поддержало, в том числе, насколько я знаю и понимаю, потому что правительство выступает за сохранение христианства. Так что я считаю, что у Венгрии очень правильная, разумная политика, находящаяся на основах действительно правильного патриотизма, то есть защиты своего государства, своей национальности, своей общности. К сожалению, в Европе (такая политика) начинает исчезать потихоньку", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такая практика опасна, потому что может привести к закрытию церквей, которые связаны с лицами, попавшими под санкции. "Нужен прецедент. Внести в список патриарха, а чем, собственно говоря, папа Римский лучше? Он может сказать, что мама – это мама, а не папа и не родитель номер один, тоже можно ввести санкции, потому что главное начать такого типа политику. Потом папу запретят, а с папой и всю церковь, потому что она связана с папой, который говорит неправильные вещи", - отметил священнослужитель.
"В принципе, сложно даже сказать, в каких режимах такая практика проводилась. Даже в жестких ситуациях, и в Турции в Средние века, много, конечно, чего было, но чтобы в обществе, называемом демократическим, вводились санкции против церкви за то, что якобы кто-то что-то сказал и якобы у него та или иная точка зрения, это вообще абсурд какой-то", - подчеркнул он.
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