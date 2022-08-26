https://ria.ru/20220826/sanktsii-1812210737.html

Венгрия не поддержала санкции против патриарха Кирилла после обращения РПЦ

Венгрия не поддержала санкции против патриарха Кирилла после обращения РПЦ - РИА Новости, 26.08.2022

Венгрия не поддержала санкции против патриарха Кирилла после обращения РПЦ

Власти Венгрии заявили о неприемлемости санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла после обращения от епархии Венгерской и Будапештской РПЦ с... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T03:11

2022-08-26T03:11

2022-08-26T03:12

виктор орбан

венгрия

россия

турция

русская православная церковь

санкции

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Власти Венгрии заявили о неприемлемости санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла после обращения от епархии Венгерской и Будапештской РПЦ с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости советник-помощник правящего архиерея епархии иерей Святослав Булах.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Против того, чтобы патриарх Кирилл был включен в списки в рамках шестого пакета санкций, выступила Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против главы Русской православной церкви. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.По его словам, такая практика опасна, потому что может привести к закрытию церквей, которые связаны с лицами, попавшими под санкции. "Нужен прецедент. Внести в список патриарха, а чем, собственно говоря, папа Римский лучше? Он может сказать, что мама – это мама, а не папа и не родитель номер один, тоже можно ввести санкции, потому что главное начать такого типа политику. Потом папу запретят, а с папой и всю церковь, потому что она связана с папой, который говорит неправильные вещи", - отметил священнослужитель."В принципе, сложно даже сказать, в каких режимах такая практика проводилась. Даже в жестких ситуациях, и в Турции в Средние века, много, конечно, чего было, но чтобы в обществе, называемом демократическим, вводились санкции против церкви за то, что якобы кто-то что-то сказал и якобы у него та или иная точка зрения, это вообще абсурд какой-то", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220824/patriarkh-1811944055.html

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виктор орбан, венгрия, россия, турция, русская православная церковь, санкции, санкции в отношении россии