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Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми - РИА Новости, 26.08.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220826/samozanyatye-1812366227.html
Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми
Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми - РИА Новости, 26.08.2022
Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми
Самозанятыми в Тюменской области являются свыше 61,6 тысячи человек – почти на 16,5 тысячи больше, чем годом ранее, статус позволяет легально работать, что... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:05
2022-08-26T17:05
тюменская область
александр моор
тюменская область
тюмень
тюменский район
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экономика
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ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. Самозанятыми в Тюменской области являются свыше 61,6 тысячи человек – почти на 16,5 тысячи больше, чем годом ранее, статус позволяет легально работать, что проще, безопаснее и выгоднее, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Самозанятые активно осваивают такие сферы услуг, как такси, грузоперевозки, салоны красоты, ремонт жилья, пошив одежды, репетиторство."На себя в прямом смысле трудятся сегодня более 61,6 тысячи жителей региона. Это почти на 16,5 тысячи больше, чем было годом ранее. Наибольший прирост самозанятых в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске. Все больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее", – написал в посте Александр Моор.Регион оказывает самозанятым финансовую и другую помощь через специальные гранты, обучающие курсы, помогает с размещением на маркетплейсах. Господдержка этого сектора экономики в текущем году составит почти 13 миллионов рублей.Губернатор отметил, что растет не только число зарегистрированных, но и налоговые поступления от их деятельности: "за семь месяцев 2022 года они заплатили налогов как за весь прошлый год". В информационном центре правительства региона пояснили, что в бюджет Тюменской области поступает 63% от налога самозанятых. За 2021 год сумма составила 125,8 миллиона рублей, за семь месяцев 2022 года — 122,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220824/remont-1811753463.html
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александр моор, тюменская область, тюмень, тюменский район, россия, экономика
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Тюмень, Тюменский район, Россия, Экономика
17:05 26.08.2022
 
Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми

Глава Тюменской области Моор: более 61,6 тысячи жителей региона являются самозанятыми

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени
Вид на набережную Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. Самозанятыми в Тюменской области являются свыше 61,6 тысячи человек – почти на 16,5 тысячи больше, чем годом ранее, статус позволяет легально работать, что проще, безопаснее и выгоднее, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Самозанятые активно осваивают такие сферы услуг, как такси, грузоперевозки, салоны красоты, ремонт жилья, пошив одежды, репетиторство.
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 10:29Тюменская область
Тюменская область направила 7,8 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ
"На себя в прямом смысле трудятся сегодня более 61,6 тысячи жителей региона. Это почти на 16,5 тысячи больше, чем было годом ранее. Наибольший прирост самозанятых в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске. Все больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее", – написал в посте Александр Моор.
Регион оказывает самозанятым финансовую и другую помощь через специальные гранты, обучающие курсы, помогает с размещением на маркетплейсах. Господдержка этого сектора экономики в текущем году составит почти 13 миллионов рублей.
Губернатор отметил, что растет не только число зарегистрированных, но и налоговые поступления от их деятельности: "за семь месяцев 2022 года они заплатили налогов как за весь прошлый год". В информационном центре правительства региона пояснили, что в бюджет Тюменской области поступает 63% от налога самозанятых. За 2021 год сумма составила 125,8 миллиона рублей, за семь месяцев 2022 года — 122,3 миллиона рублей.
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22 августа, 18:29Тюменская область
Централизованным водоснабжением за пять лет обеспечат 33 тысячи тюменцев
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьТюменьТюменский районРоссияЭкономика
 
 
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