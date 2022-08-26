https://ria.ru/20220826/samozanyatye-1812366227.html
Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми
Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми - РИА Новости, 26.08.2022
Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми
Самозанятыми в Тюменской области являются свыше 61,6 тысячи человек – почти на 16,5 тысячи больше, чем годом ранее, статус позволяет легально работать, что... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:05
2022-08-26T17:05
2022-08-26T17:05
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александр моор
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тюменский район
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ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. Самозанятыми в Тюменской области являются свыше 61,6 тысячи человек – почти на 16,5 тысячи больше, чем годом ранее, статус позволяет легально работать, что проще, безопаснее и выгоднее, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Самозанятые активно осваивают такие сферы услуг, как такси, грузоперевозки, салоны красоты, ремонт жилья, пошив одежды, репетиторство."На себя в прямом смысле трудятся сегодня более 61,6 тысячи жителей региона. Это почти на 16,5 тысячи больше, чем было годом ранее. Наибольший прирост самозанятых в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске. Все больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее", – написал в посте Александр Моор.Регион оказывает самозанятым финансовую и другую помощь через специальные гранты, обучающие курсы, помогает с размещением на маркетплейсах. Господдержка этого сектора экономики в текущем году составит почти 13 миллионов рублей.Губернатор отметил, что растет не только число зарегистрированных, но и налоговые поступления от их деятельности: "за семь месяцев 2022 года они заплатили налогов как за весь прошлый год". В информационном центре правительства региона пояснили, что в бюджет Тюменской области поступает 63% от налога самозанятых. За 2021 год сумма составила 125,8 миллиона рублей, за семь месяцев 2022 года — 122,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220824/remont-1811753463.html
https://ria.ru/20220822/vodosnabzhenie-1811393656.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область, тюмень, тюменский район, россия, экономика
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Тюмень, Тюменский район, Россия, Экономика
Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми
Глава Тюменской области Моор: более 61,6 тысячи жителей региона являются самозанятыми