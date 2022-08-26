https://ria.ru/20220826/samozanyatye-1812366227.html

Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми

Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми - РИА Новости, 26.08.2022

Более 61 тысячи жителей Тюменской области являются самозанятыми

Самозанятыми в Тюменской области являются свыше 61,6 тысячи человек – почти на 16,5 тысячи больше, чем годом ранее, статус позволяет легально работать, что... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:05

2022-08-26T17:05

2022-08-26T17:05

тюменская область

александр моор

тюменская область

тюмень

тюменский район

россия

экономика

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ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. Самозанятыми в Тюменской области являются свыше 61,6 тысячи человек – почти на 16,5 тысячи больше, чем годом ранее, статус позволяет легально работать, что проще, безопаснее и выгоднее, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Самозанятые активно осваивают такие сферы услуг, как такси, грузоперевозки, салоны красоты, ремонт жилья, пошив одежды, репетиторство."На себя в прямом смысле трудятся сегодня более 61,6 тысячи жителей региона. Это почти на 16,5 тысячи больше, чем было годом ранее. Наибольший прирост самозанятых в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске. Все больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее", – написал в посте Александр Моор.Регион оказывает самозанятым финансовую и другую помощь через специальные гранты, обучающие курсы, помогает с размещением на маркетплейсах. Господдержка этого сектора экономики в текущем году составит почти 13 миллионов рублей.Губернатор отметил, что растет не только число зарегистрированных, но и налоговые поступления от их деятельности: "за семь месяцев 2022 года они заплатили налогов как за весь прошлый год". В информационном центре правительства региона пояснили, что в бюджет Тюменской области поступает 63% от налога самозанятых. За 2021 год сумма составила 125,8 миллиона рублей, за семь месяцев 2022 года — 122,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220824/remont-1811753463.html

https://ria.ru/20220822/vodosnabzhenie-1811393656.html

тюменская область

тюмень

тюменский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр моор, тюменская область, тюмень, тюменский район, россия, экономика