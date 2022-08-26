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На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов

На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов - РИА Новости, 26.08.2022

На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов

Осенью на Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:26

2022-08-26T19:26

2022-08-26T19:26

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 авг – РИА Новости. Осенью на Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Почти тысячу гектаров молодых садов планируем заложить этой осенью. Основная часть – яблони. Также проходит замена старых садов косточковых – алычи, вишни, черешни, персика, сливы, абрикоса – на более интенсивные и плодоносящие. Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в регионе", – написал Кондратьев в своих соцсетях.Губернатор уточнил, что для закладки садов регион практически полностью использует местные высокопродуктивные сорта. Поэтому в последние годы край смог существенно нарастить производство собственных саженцев. "В этом году рассчитываем их получить не менее 7 миллионов", - добавил глава региона.По данным краевых властей, весной на Кубани уже заложили 650 гектаров новых садов. Всего площадь плодовых и ягодных насаждений в крае превышает 30 тысяч гектаров.В среднем урожайность в садоводческих предприятиях составляет 200 центнеров с гектара, что на 30% выше среднероссийского показателя, уточнили в администрации региона. В ведомстве пояснили, что достичь таких результатов удается за счет господдержки отрасли и постоянного увеличения финансирования. В 2022 году на садоводство было выделено более 1 миллиарда рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, россия, общество, вениамин кондратьев