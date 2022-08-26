https://ria.ru/20220826/sad-1812408678.html
На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов
На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов - РИА Новости, 26.08.2022
На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов
Осенью на Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:26
2022-08-26T19:26
2022-08-26T19:26
краснодарский край
краснодарский край
россия
общество
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782465258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1af8d7fa4f667179616269745ae2ed2a.jpg
КРАСНОДАР, 26 авг – РИА Новости. Осенью на Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Почти тысячу гектаров молодых садов планируем заложить этой осенью. Основная часть – яблони. Также проходит замена старых садов косточковых – алычи, вишни, черешни, персика, сливы, абрикоса – на более интенсивные и плодоносящие. Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в регионе", – написал Кондратьев в своих соцсетях.Губернатор уточнил, что для закладки садов регион практически полностью использует местные высокопродуктивные сорта. Поэтому в последние годы край смог существенно нарастить производство собственных саженцев. "В этом году рассчитываем их получить не менее 7 миллионов", - добавил глава региона.По данным краевых властей, весной на Кубани уже заложили 650 гектаров новых садов. Всего площадь плодовых и ягодных насаждений в крае превышает 30 тысяч гектаров.В среднем урожайность в садоводческих предприятиях составляет 200 центнеров с гектара, что на 30% выше среднероссийского показателя, уточнили в администрации региона. В ведомстве пояснили, что достичь таких результатов удается за счет господдержки отрасли и постоянного увеличения финансирования. В 2022 году на садоводство было выделено более 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220826/detsad-1812406657.html
https://ria.ru/20220825/festival-1812177654.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782465258_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_638dfce9e2f2334a478ea9eacf119fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, общество, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Общество, Вениамин Кондратьев
На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов
В Краснодарском крае осенью заложат почти тысячу гектаров молодых садов
КРАСНОДАР, 26 авг – РИА Новости.
Осенью на Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов, сообщил
губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Почти тысячу гектаров молодых садов планируем заложить этой осенью. Основная часть – яблони. Также проходит замена старых садов косточковых – алычи, вишни, черешни, персика, сливы, абрикоса – на более интенсивные и плодоносящие. Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в регионе", – написал Кондратьев в своих соцсетях.
Губернатор уточнил, что для закладки садов регион практически полностью использует местные высокопродуктивные сорта. Поэтому в последние годы край смог существенно нарастить производство собственных саженцев. "В этом году рассчитываем их получить не менее 7 миллионов", - добавил глава региона.
По данным краевых властей, весной на Кубани уже заложили 650 гектаров новых садов. Всего площадь плодовых и ягодных насаждений в крае превышает 30 тысяч гектаров.
В среднем урожайность в садоводческих предприятиях составляет 200 центнеров с гектара, что на 30% выше среднероссийского показателя, уточнили в администрации региона. В ведомстве пояснили, что достичь таких результатов удается за счет господдержки отрасли и постоянного увеличения финансирования. В 2022 году на садоводство было выделено более 1 миллиарда рублей.