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На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов - РИА Новости, 26.08.2022
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Краснодарский край
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На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов
На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов - РИА Новости, 26.08.2022
На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов
Осенью на Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:26
2022-08-26T19:26
краснодарский край
краснодарский край
россия
общество
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 26 авг – РИА Новости. Осенью на Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Почти тысячу гектаров молодых садов планируем заложить этой осенью. Основная часть – яблони. Также проходит замена старых садов косточковых – алычи, вишни, черешни, персика, сливы, абрикоса – на более интенсивные и плодоносящие. Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в регионе", – написал Кондратьев в своих соцсетях.Губернатор уточнил, что для закладки садов регион практически полностью использует местные высокопродуктивные сорта. Поэтому в последние годы край смог существенно нарастить производство собственных саженцев. "В этом году рассчитываем их получить не менее 7 миллионов", - добавил глава региона.По данным краевых властей, весной на Кубани уже заложили 650 гектаров новых садов. Всего площадь плодовых и ягодных насаждений в крае превышает 30 тысяч гектаров.В среднем урожайность в садоводческих предприятиях составляет 200 центнеров с гектара, что на 30% выше среднероссийского показателя, уточнили в администрации региона. В ведомстве пояснили, что достичь таких результатов удается за счет господдержки отрасли и постоянного увеличения финансирования. В 2022 году на садоводство было выделено более 1 миллиарда рублей.
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краснодарский край, россия, общество, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Общество, Вениамин Кондратьев
19:26 26.08.2022
 
На Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов

В Краснодарском крае осенью заложат почти тысячу гектаров молодых садов

© Pixabay / donations welcomeЛейка
Лейка - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Pixabay / donations welcome
Лейка. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 авг – РИА Новости. Осенью на Кубани заложат почти тысячу гектаров молодых садов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Почти тысячу гектаров молодых садов планируем заложить этой осенью. Основная часть – яблони. Также проходит замена старых садов косточковых – алычи, вишни, черешни, персика, сливы, абрикоса – на более интенсивные и плодоносящие. Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в регионе", – написал Кондратьев в своих соцсетях.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
19:17Краснодарский край
На Кубани ведется проектирование четырех детских садов
Губернатор уточнил, что для закладки садов регион практически полностью использует местные высокопродуктивные сорта. Поэтому в последние годы край смог существенно нарастить производство собственных саженцев. "В этом году рассчитываем их получить не менее 7 миллионов", - добавил глава региона.
По данным краевых властей, весной на Кубани уже заложили 650 гектаров новых садов. Всего площадь плодовых и ягодных насаждений в крае превышает 30 тысяч гектаров.
В среднем урожайность в садоводческих предприятиях составляет 200 центнеров с гектара, что на 30% выше среднероссийского показателя, уточнили в администрации региона. В ведомстве пояснили, что достичь таких результатов удается за счет господдержки отрасли и постоянного увеличения финансирования. В 2022 году на садоводство было выделено более 1 миллиарда рублей.
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