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РЭЦ откроет шестой павильон Made in Russia в Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.08.2022
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РЭЦ откроет шестой павильон Made in Russia в Саудовской Аравии
РЭЦ откроет шестой павильон Made in Russia в Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.08.2022
РЭЦ откроет шестой павильон Made in Russia в Саудовской Аравии
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ) до конца этого года откроет дегустационно-демонстрационный павильон отечественных продуктов питания в столице... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:29
2022-08-26T15:29
российский экспортный центр (рэц)
россия
саудовская аравия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ) до конца этого года откроет дегустационно-демонстрационный павильон отечественных продуктов питания в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и станет шестым по счету с наряду уже открытыми в других странах."Саудовская Аравия станет шестой страной, где появится наш павильон. И в ближайшее время мы начнем прием заявок от наших производителей-экспортеров на выставление там своих товаров. Таким образом, уже осенью местные дистрибьюторы, ритейловые сети и простые потребители ближе познакомятся с продукцией Made in Russia, которую уже оценили по достоинству в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. Хотел бы напомнить, что в этом году зарубежный павильон РЭЦ также откроется в Турции", - сообщил на 13-м заседании Экспертной комиссии по отбору заявок организаций на выставление продукции в зарубежных павильонах вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Заседание комиссии состоялось 26 августа. На нем комиссия выбрала еще 10 компаний, чья продукция появится в зарубежных павильонах РЭЦа.Всего на заседании рассмотрели 12 заявок от 10 компаний, из них семь в Турцию, по две в Китай и ОАЭ и одну во Вьетнам. Все заявки были одобрены.Так, зарубежные павильоны пополнятся молочной продукцией, алкогольными и безалкогольными напитками, натуральными пищевыми добавками, специями, крупами, растительным мясом, а также хлебобулочными изделиями.РЭЦ реализует программу создания постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. Павильоны размещены в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции.
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российский экспортный центр (рэц), россия, саудовская аравия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Саудовская Аравия
15:29 26.08.2022
 

РЭЦ откроет шестой павильон Made in Russia в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ) до конца этого года откроет дегустационно-демонстрационный павильон отечественных продуктов питания в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и станет шестым по счету с наряду уже открытыми в других странах.
"Саудовская Аравия станет шестой страной, где появится наш павильон. И в ближайшее время мы начнем прием заявок от наших производителей-экспортеров на выставление там своих товаров. Таким образом, уже осенью местные дистрибьюторы, ритейловые сети и простые потребители ближе познакомятся с продукцией Made in Russia, которую уже оценили по достоинству в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. Хотел бы напомнить, что в этом году зарубежный павильон РЭЦ также откроется в Турции", - сообщил на 13-м заседании Экспертной комиссии по отбору заявок организаций на выставление продукции в зарубежных павильонах вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
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Заседание комиссии состоялось 26 августа. На нем комиссия выбрала еще 10 компаний, чья продукция появится в зарубежных павильонах РЭЦа.
Всего на заседании рассмотрели 12 заявок от 10 компаний, из них семь в Турцию, по две в Китай и ОАЭ и одну во Вьетнам. Все заявки были одобрены.
Так, зарубежные павильоны пополнятся молочной продукцией, алкогольными и безалкогольными напитками, натуральными пищевыми добавками, специями, крупами, растительным мясом, а также хлебобулочными изделиями.
РЭЦ реализует программу создания постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. Павильоны размещены в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияСаудовская Аравия
 
 
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