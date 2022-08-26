https://ria.ru/20220826/rets-1812326998.html

РЭЦ откроет шестой павильон Made in Russia в Саудовской Аравии

РЭЦ откроет шестой павильон Made in Russia в Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.08.2022

РЭЦ откроет шестой павильон Made in Russia в Саудовской Аравии

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ) до конца этого года откроет дегустационно-демонстрационный павильон отечественных продуктов питания в столице... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:29

2022-08-26T15:29

2022-08-26T15:29

российский экспортный центр (рэц)

россия

саудовская аравия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ) до конца этого года откроет дегустационно-демонстрационный павильон отечественных продуктов питания в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и станет шестым по счету с наряду уже открытыми в других странах."Саудовская Аравия станет шестой страной, где появится наш павильон. И в ближайшее время мы начнем прием заявок от наших производителей-экспортеров на выставление там своих товаров. Таким образом, уже осенью местные дистрибьюторы, ритейловые сети и простые потребители ближе познакомятся с продукцией Made in Russia, которую уже оценили по достоинству в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. Хотел бы напомнить, что в этом году зарубежный павильон РЭЦ также откроется в Турции", - сообщил на 13-м заседании Экспертной комиссии по отбору заявок организаций на выставление продукции в зарубежных павильонах вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Заседание комиссии состоялось 26 августа. На нем комиссия выбрала еще 10 компаний, чья продукция появится в зарубежных павильонах РЭЦа.Всего на заседании рассмотрели 12 заявок от 10 компаний, из них семь в Турцию, по две в Китай и ОАЭ и одну во Вьетнам. Все заявки были одобрены.Так, зарубежные павильоны пополнятся молочной продукцией, алкогольными и безалкогольными напитками, натуральными пищевыми добавками, специями, крупами, растительным мясом, а также хлебобулочными изделиями.РЭЦ реализует программу создания постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. Павильоны размещены в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции.

https://ria.ru/20220815/rets-1809780099.html

россия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, саудовская аравия