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Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения - РИА Новости, 26.08.2022
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Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения
Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения - РИА Новости, 26.08.2022
Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения
Мобильное приложение "Райффайзен Онлайн" работает штатно после проведения технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:57
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экономика
технологии
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мобильное приложение "Райффайзен Онлайн" работает штатно после проведения технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка."Райффайзен Онлайн" работает штатно", - сообщили в банке.Ранее в пятницу банк сообщил, что проводит технические работы, и у части пользователей могут не открываться новые счета.Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
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экономика, технологии, россия, райффайзенбанк
Экономика, Технологии, Россия, Райффайзенбанк
18:57 26.08.2022 (обновлено: 19:17 26.08.2022)
 
Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения

Райффайзенбанк: мобильное приложение работает штатно после проведения технических работ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мобильное приложение "Райффайзен Онлайн" работает штатно после проведения технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка.
"Райффайзен Онлайн" работает штатно", - сообщили в банке.
Ранее в пятницу банк сообщил, что проводит технические работы, и у части пользователей могут не открываться новые счета.
Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
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