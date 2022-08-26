https://ria.ru/20220826/rayffayzenbank-1812400426.html

Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения

Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения - РИА Новости, 26.08.2022

Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения

Мобильное приложение "Райффайзен Онлайн" работает штатно после проведения технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:57

2022-08-26T18:57

2022-08-26T19:17

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райффайзенбанк

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мобильное приложение "Райффайзен Онлайн" работает штатно после проведения технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка."Райффайзен Онлайн" работает штатно", - сообщили в банке.Ранее в пятницу банк сообщил, что проводит технические работы, и у части пользователей могут не открываться новые счета.Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.

https://ria.ru/20220817/vklady-1810032298.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, райффайзенбанк