https://ria.ru/20220826/rayffayzenbank-1812400426.html
Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения
Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения - РИА Новости, 26.08.2022
Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения
Мобильное приложение "Райффайзен Онлайн" работает штатно после проведения технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:57
2022-08-26T18:57
2022-08-26T19:17
экономика
технологии
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мобильное приложение "Райффайзен Онлайн" работает штатно после проведения технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка."Райффайзен Онлайн" работает штатно", - сообщили в банке.Ранее в пятницу банк сообщил, что проводит технические работы, и у части пользователей могут не открываться новые счета.Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, райффайзенбанк
Экономика, Технологии, Россия, Райффайзенбанк
18:57 26.08.2022 (обновлено: 19:17 26.08.2022)
Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения
Райффайзенбанк: мобильное приложение работает штатно после проведения технических работ