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Власти Энергодара не выявили превышений нормы радиационного фона на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/radiatsiya-1812402687.html
Власти Энергодара не выявили превышений нормы радиационного фона на ЗАЭС
Власти Энергодара не выявили превышений нормы радиационного фона на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
Власти Энергодара не выявили превышений нормы радиационного фона на ЗАЭС
Инфраструктуре и ключевым узлам Запорожской АЭС после обстрела со стороны украинских войск ущерб не причинен, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:02
2022-08-26T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
запорожская аэс
энергодар
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Инфраструктуре и ключевым узлам Запорожской АЭС после обстрела со стороны украинских войск ущерб не причинен, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба администрации города Энергодар.Украинские силовики нанесли в пятницу артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Зафиксировано уже десять артиллерийских ударов. Взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов.В администрации подчеркнули, что украинские войска пытаются создать гуманитарную катастрофу для сотен тысяч жителей Запорожской области."Тактика "грязной бомбы", преследуемая карателями, может привести к огромным жертвам и разрушениям, как в Запорожской области, так и на всей территории Украины. Однако данный факт, по-видимому, не принимается боевиками во внимание", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html
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в мире, запорожская область, украина, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Запорожская АЭС, Энергодар, Вооруженные силы Украины
19:02 26.08.2022
 
Власти Энергодара не выявили превышений нормы радиационного фона на ЗАЭС

Власти Энергодара не выявили превышений нормы радиационного фона на ЗАЭС после обстрела

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Инфраструктуре и ключевым узлам Запорожской АЭС после обстрела со стороны украинских войск ущерб не причинен, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба администрации города Энергодар.
Украинские силовики нанесли в пятницу артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Зафиксировано уже десять артиллерийских ударов. Взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов.
"По последней информации, инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен. Радиационный фон в норме", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что украинские войска пытаются создать гуманитарную катастрофу для сотен тысяч жителей Запорожской области.
"Тактика "грязной бомбы", преследуемая карателями, может привести к огромным жертвам и разрушениям, как в Запорожской области, так и на всей территории Украины. Однако данный факт, по-видимому, не принимается боевиками во внимание", - подчеркнули в администрации.
Запорожская атомная электростанция
18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаЗапорожская АЭСЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
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