https://ria.ru/20220826/radiatsiya-1812402687.html

Власти Энергодара не выявили превышений нормы радиационного фона на ЗАЭС

Власти Энергодара не выявили превышений нормы радиационного фона на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022

Власти Энергодара не выявили превышений нормы радиационного фона на ЗАЭС

Инфраструктуре и ключевым узлам Запорожской АЭС после обстрела со стороны украинских войск ущерб не причинен, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:02

2022-08-26T19:02

2022-08-26T19:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Инфраструктуре и ключевым узлам Запорожской АЭС после обстрела со стороны украинских войск ущерб не причинен, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба администрации города Энергодар.Украинские силовики нанесли в пятницу артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Зафиксировано уже десять артиллерийских ударов. Взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов.В администрации подчеркнули, что украинские войска пытаются создать гуманитарную катастрофу для сотен тысяч жителей Запорожской области."Тактика "грязной бомбы", преследуемая карателями, может привести к огромным жертвам и разрушениям, как в Запорожской области, так и на всей территории Украины. Однако данный факт, по-видимому, не принимается боевиками во внимание", - подчеркнули в администрации.

https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html

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