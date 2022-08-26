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ПСБ Private Banking завоевал FinAWARD 2022 за сервис в условиях санкций - РИА Новости, 26.08.2022
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ПСБ Private Banking завоевал FinAWARD 2022 за сервис в условиях санкций
ПСБ Private Banking завоевал FinAWARD 2022 за сервис в условиях санкций - РИА Новости, 26.08.2022
ПСБ Private Banking завоевал FinAWARD 2022 за сервис в условиях санкций
ПСБ Private Banking получил премию в сфере инноваций и достижений финансовой отрасли России FinAWARD 2022 в номинации "Надежный сервис для клиентов в условиях... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:10
2022-08-26T12:10
новости компаний - экономика
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ПСБ Private Banking получил премию в сфере инноваций и достижений финансовой отрасли России FinAWARD 2022 в номинации "Надежный сервис для клиентов в условиях санкций", сообщает банк.Как отмечается в сообщении, ПСБ Private Banking таким образом подтвердил высокое качество работы клиентских сервисов и фокус на защиту финансовых интересов состоятельных клиентов при любом развитии событий на мировых рынках."Быстрая адаптация бизнес-процессов к любым изменениям, круглосуточная поддержка и защита частных капиталов клиента и его семьи -- главные ценности ПСБ Private Banking. Рост нашей клиентской базы в период введения антироссийских санкций говорит о том, что мы сохранили высокий уровень доверия клиентов и в очередной раз подтвердили репутацию надежного финансового партнера", - приводится в сообщении комментарий директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова.
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новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)
Новости компаний - Экономика, Россия, ПСБ (Банк ПСБ)
12:10 26.08.2022
 

ПСБ Private Banking завоевал FinAWARD 2022 за сервис в условиях санкций

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ПСБ Private Banking получил премию в сфере инноваций и достижений финансовой отрасли России FinAWARD 2022 в номинации "Надежный сервис для клиентов в условиях санкций", сообщает банк.
Как отмечается в сообщении, ПСБ Private Banking таким образом подтвердил высокое качество работы клиентских сервисов и фокус на защиту финансовых интересов состоятельных клиентов при любом развитии событий на мировых рынках.
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"Быстрая адаптация бизнес-процессов к любым изменениям, круглосуточная поддержка и защита частных капиталов клиента и его семьи -- главные ценности ПСБ Private Banking. Рост нашей клиентской базы в период введения антироссийских санкций говорит о том, что мы сохранили высокий уровень доверия клиентов и в очередной раз подтвердили репутацию надежного финансового партнера", - приводится в сообщении комментарий директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова.
 
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