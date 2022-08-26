https://ria.ru/20220826/psb-1812269856.html
ПСБ Private Banking завоевал FinAWARD 2022 за сервис в условиях санкций
ПСБ Private Banking завоевал FinAWARD 2022 за сервис в условиях санкций - РИА Новости, 26.08.2022
ПСБ Private Banking завоевал FinAWARD 2022 за сервис в условиях санкций
ПСБ Private Banking получил премию в сфере инноваций и достижений финансовой отрасли России FinAWARD 2022 в номинации "Надежный сервис для клиентов в условиях... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:10
2022-08-26T12:10
2022-08-26T12:10
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псб (банк псб)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ПСБ Private Banking получил премию в сфере инноваций и достижений финансовой отрасли России FinAWARD 2022 в номинации "Надежный сервис для клиентов в условиях санкций", сообщает банк.Как отмечается в сообщении, ПСБ Private Banking таким образом подтвердил высокое качество работы клиентских сервисов и фокус на защиту финансовых интересов состоятельных клиентов при любом развитии событий на мировых рынках."Быстрая адаптация бизнес-процессов к любым изменениям, круглосуточная поддержка и защита частных капиталов клиента и его семьи -- главные ценности ПСБ Private Banking. Рост нашей клиентской базы в период введения антироссийских санкций говорит о том, что мы сохранили высокий уровень доверия клиентов и в очередной раз подтвердили репутацию надежного финансового партнера", - приводится в сообщении комментарий директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова.
https://ria.ru/20220823/psb-1811633384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)
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