https://ria.ru/20220826/proverki-1812308823.html
Почти две тысячи проверок пляжей провели в Подмосковье
Почти две тысячи проверок пляжей провели в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2022
Почти две тысячи проверок пляжей провели в Подмосковье
Почти 2 тысячи проверок пляжей и территорий отдыха у воды провели в Московской области с начала летнего сезона, говорится в сообщении главного управления... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:26
2022-08-26T14:26
2022-08-26T14:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пляжи
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Почти 2 тысячи проверок пляжей и территорий отдыха у воды провели в Московской области с начала летнего сезона, говорится в сообщении главного управления содержания территорий Московской области.На сегодняшний день в регионе открыты для купания и отдыха более 200 муниципальных и частных пляжей. Проверки проходили на предмет общего состояния мест, а также чистоты и порядка."За весь летний период наши сотрудники совершили 1893 проверки всех объектов в Подмосковье, выявлено и устранено 727 дефектов в содержании пляжей и объектов отдыха у воды", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Чаще всего выдавались предписания произвести покос травы, очистить от мусора территорию и привести в надлежащее состояние малые архитектурные формы.
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812298910.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), пляжи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пляжи