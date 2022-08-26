https://ria.ru/20220826/proverki-1812308823.html

Почти две тысячи проверок пляжей провели в Подмосковье

Почти две тысячи проверок пляжей провели в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2022

Почти две тысячи проверок пляжей провели в Подмосковье

Почти 2 тысячи проверок пляжей и территорий отдыха у воды провели в Московской области с начала летнего сезона, говорится в сообщении главного управления... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:26

2022-08-26T14:26

2022-08-26T14:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пляжи

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Почти 2 тысячи проверок пляжей и территорий отдыха у воды провели в Московской области с начала летнего сезона, говорится в сообщении главного управления содержания территорий Московской области.На сегодняшний день в регионе открыты для купания и отдыха более 200 муниципальных и частных пляжей. Проверки проходили на предмет общего состояния мест, а также чистоты и порядка."За весь летний период наши сотрудники совершили 1893 проверки всех объектов в Подмосковье, выявлено и устранено 727 дефектов в содержании пляжей и объектов отдыха у воды", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Чаще всего выдавались предписания произвести покос травы, очистить от мусора территорию и привести в надлежащее состояние малые архитектурные формы.

https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812298910.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), пляжи