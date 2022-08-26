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Мишустин оценил уровень самообеспеченности стран ЕАЭС продовольствием - РИА Новости, 26.08.2022
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Мишустин оценил уровень самообеспеченности стран ЕАЭС продовольствием
Мишустин оценил уровень самообеспеченности стран ЕАЭС продовольствием - РИА Новости, 26.08.2022
Мишустин оценил уровень самообеспеченности стран ЕАЭС продовольствием
Страны ЕАЭС достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров и вносят серьезный вклад в решение проблем в сфере... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:56
2022-08-26T08:56
экономика
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг - РИА Новости. Страны ЕАЭС достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров и вносят серьезный вклад в решение проблем в сфере продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нелегитимные антироссийские санкции обострили негативные глобальные тренды - международные финансовые, логистические компании и банки перестали кредитовать, страховать и обслуживать сделки по продаже продуктов питания и удобрений из России, оказались заблокированы портовые терминалы за рубежом. Здесь у участников "пятерки" есть явное преимущество - мы достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров", - сказал Мишустин в ходе заседания межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.Он отметил, что ЕАЭС является крупнейшим мировым экспортёром."Мы готовы в полной мере и своевременно исполнять взятые на себя обязательства. Как подчеркнул президент России Владимир Путин... и Россия, и другие члены союза вносят серьёзный вклад в решение проблемы в сфере продовольственной безопасности, ведут себя крайне ответственно. Призываю коллег сохранить этот курс, а также делать все необходимое для развития сельского хозяйства и защиты интереса собственных производителей, ну и конечно, последовательно принимать решения для создания общего аграрного рынка", - сказал российский премьер.
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экономика, владимир путин, россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин
Экономика, Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз, Михаил Мишустин
08:56 26.08.2022
 
Мишустин оценил уровень самообеспеченности стран ЕАЭС продовольствием

Мишустин: страны ЕАЭС достигли высокого уровня самообеспеченности сельхозтоварами

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг - РИА Новости. Страны ЕАЭС достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров и вносят серьезный вклад в решение проблем в сфере продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нелегитимные антироссийские санкции обострили негативные глобальные тренды - международные финансовые, логистические компании и банки перестали кредитовать, страховать и обслуживать сделки по продаже продуктов питания и удобрений из России, оказались заблокированы портовые терминалы за рубежом. Здесь у участников "пятерки" есть явное преимущество - мы достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров", - сказал Мишустин в ходе заседания межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
Он отметил, что ЕАЭС является крупнейшим мировым экспортёром.
"Мы готовы в полной мере и своевременно исполнять взятые на себя обязательства. Как подчеркнул президент России Владимир Путин... и Россия, и другие члены союза вносят серьёзный вклад в решение проблемы в сфере продовольственной безопасности, ведут себя крайне ответственно. Призываю коллег сохранить этот курс, а также делать все необходимое для развития сельского хозяйства и защиты интереса собственных производителей, ну и конечно, последовательно принимать решения для создания общего аграрного рынка", - сказал российский премьер.
Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЕвразийский экономический союзМихаил Мишустин
 
 
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