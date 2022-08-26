https://ria.ru/20220826/prodovolstvie-1812221931.html

Мишустин оценил уровень самообеспеченности стран ЕАЭС продовольствием

Мишустин оценил уровень самообеспеченности стран ЕАЭС продовольствием - РИА Новости, 26.08.2022

Мишустин оценил уровень самообеспеченности стран ЕАЭС продовольствием

Страны ЕАЭС достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров и вносят серьезный вклад в решение проблем в сфере... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:56

2022-08-26T08:56

2022-08-26T08:56

экономика

владимир путин

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_0cd4e3234e7ab6d1624bb27174eeb404.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг - РИА Новости. Страны ЕАЭС достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров и вносят серьезный вклад в решение проблем в сфере продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нелегитимные антироссийские санкции обострили негативные глобальные тренды - международные финансовые, логистические компании и банки перестали кредитовать, страховать и обслуживать сделки по продаже продуктов питания и удобрений из России, оказались заблокированы портовые терминалы за рубежом. Здесь у участников "пятерки" есть явное преимущество - мы достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров", - сказал Мишустин в ходе заседания межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.Он отметил, что ЕАЭС является крупнейшим мировым экспортёром."Мы готовы в полной мере и своевременно исполнять взятые на себя обязательства. Как подчеркнул президент России Владимир Путин... и Россия, и другие члены союза вносят серьёзный вклад в решение проблемы в сфере продовольственной безопасности, ведут себя крайне ответственно. Призываю коллег сохранить этот курс, а также делать все необходимое для развития сельского хозяйства и защиты интереса собственных производителей, ну и конечно, последовательно принимать решения для создания общего аграрного рынка", - сказал российский премьер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/eaes-1812220423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин