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Страховая программа ВСК получила премию FinAward 2022 - РИА Новости, 26.08.2022
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Страховая программа ВСК получила премию FinAward 2022
Страховая программа ВСК получила премию FinAward 2022 - РИА Новости, 26.08.2022
Страховая программа ВСК получила премию FinAward 2022
Страховой Дом ВСК получил премию инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2022 в номинации "Цифровое решение" за лучший страховой продукт года -... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:41
2022-08-26T12:41
новости компаний - экономика
россия
вск (страховой дом)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Страховой Дом ВСК получил премию инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2022 в номинации "Цифровое решение" за лучший страховой продукт года - программу ДМС "Для своих", сообщает компания.Страховая программа ДМС "Для своих" включает, в частности, сервис телемедицины, с помощью которого можно проконсультироваться с врачом-терапевтом в режиме онлайн, где бы клиент не находился."Цифровая трансформация отрасли ставит перед нами новые задачи, в том числе, в медицинской сфере. Скорость получения терапии растет в разы за счет возможности телемедицинской консультации и дистанционной подачи документов", - приводятся в сообщении слова члена совета директоров, заместителя генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной.Она отметила, что спрос на ДМС с начала года растет – по итогам первого квартала объем взносов в этом сегменте вырос на 7%, поэтому страховщикам необходимо внедрять цифровые решения, которые позволят модернизировать и упростить процесс оказания медицинской помощи.
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Артем Смирнов
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новости компаний - экономика, россия, вск (страховой дом)
Новости компаний - Экономика, Россия, ВСК (страховой дом)
12:41 26.08.2022
 

Страховая программа ВСК получила премию FinAward 2022

© Фото : Страховой Дом ВСКЛоготип Страхового Дома ВСК
Логотип Страхового Дома ВСК - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Страховой Дом ВСК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Страховой Дом ВСК получил премию инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2022 в номинации "Цифровое решение" за лучший страховой продукт года - программу ДМС "Для своих", сообщает компания.
Страховая программа ДМС "Для своих" включает, в частности, сервис телемедицины, с помощью которого можно проконсультироваться с врачом-терапевтом в режиме онлайн, где бы клиент не находился.
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"Цифровая трансформация отрасли ставит перед нами новые задачи, в том числе, в медицинской сфере. Скорость получения терапии растет в разы за счет возможности телемедицинской консультации и дистанционной подачи документов", - приводятся в сообщении слова члена совета директоров, заместителя генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной.
Она отметила, что спрос на ДМС с начала года растет – по итогам первого квартала объем взносов в этом сегменте вырос на 7%, поэтому страховщикам необходимо внедрять цифровые решения, которые позволят модернизировать и упростить процесс оказания медицинской помощи.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияВСК (страховой дом)
 
 
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