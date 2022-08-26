https://ria.ru/20220826/premiya-1812276230.html

Страховая программа ВСК получила премию FinAward 2022

Страховая программа ВСК получила премию FinAward 2022 - РИА Новости, 26.08.2022

Страховая программа ВСК получила премию FinAward 2022

Страховой Дом ВСК получил премию инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2022 в номинации "Цифровое решение" за лучший страховой продукт года -... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:41

2022-08-26T12:41

2022-08-26T12:41

новости компаний - экономика

россия

вск (страховой дом)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Страховой Дом ВСК получил премию инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2022 в номинации "Цифровое решение" за лучший страховой продукт года - программу ДМС "Для своих", сообщает компания.Страховая программа ДМС "Для своих" включает, в частности, сервис телемедицины, с помощью которого можно проконсультироваться с врачом-терапевтом в режиме онлайн, где бы клиент не находился."Цифровая трансформация отрасли ставит перед нами новые задачи, в том числе, в медицинской сфере. Скорость получения терапии растет в разы за счет возможности телемедицинской консультации и дистанционной подачи документов", - приводятся в сообщении слова члена совета директоров, заместителя генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной.Она отметила, что спрос на ДМС с начала года растет – по итогам первого квартала объем взносов в этом сегменте вырос на 7%, поэтому страховщикам необходимо внедрять цифровые решения, которые позволят модернизировать и упростить процесс оказания медицинской помощи.

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, вск (страховой дом)