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Правительство разработает систему данных о лесных пожарах в России
Правительство разработает систему данных о лесных пожарах в России - РИА Новости, 26.08.2022
Правительство разработает систему данных о лесных пожарах в России
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей России,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T20:23
2022-08-26T20:23
2022-08-26T20:23
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей России, сообщает российское правительство.Григоренко возглавляет правкомиссию по ликвидации пожаров."Григоренко поручил Минприроды, Рослесхозу совместно с аналитическим центром при правительстве и проектным офисом правительства в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей страны. Доступ к информационной системе получат все задействованные федеральные и региональные органы", - говорится в сообщении.По мнению Григоренко, опыт показывает, что эффективность борьбы с пожарами повышается, когда все участники процесса располагают одинаковыми данными и получают их вовремя."Но нашей ключевой задачей является не только быстро тушить пожары, но и вообще не допускать их возникновения. Для этого понадобятся организационные изменения. Соответствующие предложения комиссией будут подготовлены", – приводится на сайте правительства слова вице-премьера.
РИА Новости
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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ
МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров
2022-08-26T20:23
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер.
Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда.
Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-26T20:23
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
Правительство разработает систему данных о лесных пожарах в России
Григоренко поручил в течение суток разработать систему данных о лесных пожарах в России