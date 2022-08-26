https://ria.ru/20220826/pozhary-1812422250.html

Правительство разработает систему данных о лесных пожарах в России

Правительство разработает систему данных о лесных пожарах в России - РИА Новости, 26.08.2022

Правительство разработает систему данных о лесных пожарах в России

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей России,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T20:23

2022-08-26T20:23

2022-08-26T20:23

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей России, сообщает российское правительство.Григоренко возглавляет правкомиссию по ликвидации пожаров."Григоренко поручил Минприроды, Рослесхозу совместно с аналитическим центром при правительстве и проектным офисом правительства в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей страны. Доступ к информационной системе получат все задействованные федеральные и региональные органы", - говорится в сообщении.По мнению Григоренко, опыт показывает, что эффективность борьбы с пожарами повышается, когда все участники процесса располагают одинаковыми данными и получают их вовремя."Но нашей ключевой задачей является не только быстро тушить пожары, но и вообще не допускать их возникновения. Для этого понадобятся организационные изменения. Соответствующие предложения комиссией будут подготовлены", – приводится на сайте правительства слова вице-премьера.

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2022

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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров 2022-08-26T20:23 true PT0M11S

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-26T20:23 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии