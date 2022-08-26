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Локализация рязанских пожаров идет штатно, сообщили в правительстве

Локализация рязанских пожаров идет штатно, сообщили в правительстве - РИА Новости, 26.08.2022

Локализация рязанских пожаров идет штатно, сообщили в правительстве

Локализация пожаров в Рязанской области проходит по плану, длина кромки активного горения за сутки сократилась вдвое, сообщили в кабмине РФ после заседания... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:59

2022-08-26T19:59

2022-08-26T20:11

рязанская область

природные пожары в россии

происшествия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Локализация пожаров в Рязанской области проходит по плану, длина кромки активного горения за сутки сократилась вдвое, сообщили в кабмине РФ после заседания правкомиссии по ликвидации пожаров.Комиссию возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко."Отмечено, что локализация пожаров в Рязанской области происходит в плановые сроки. Длина кромки активного горения за сутки сократилась в два раза. Распространение огня остановлено за счёт защитной полосы, вспаханной по периметру кромки пожаров. Случаев перехода пламени за пределы кромки не зафиксировано. Новые очаги за сутки не появились", - отмечается на сайте кабмина

рязанская область

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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-26T19:59 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, природные пожары в россии, происшествия, дмитрий григоренко