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Локализация рязанских пожаров идет штатно, сообщили в правительстве
Локализация рязанских пожаров идет штатно, сообщили в правительстве - РИА Новости, 26.08.2022
Локализация рязанских пожаров идет штатно, сообщили в правительстве
Локализация пожаров в Рязанской области проходит по плану, длина кромки активного горения за сутки сократилась вдвое, сообщили в кабмине РФ после заседания... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:59
2022-08-26T19:59
2022-08-26T20:11
рязанская область
природные пожары в россии
происшествия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Локализация пожаров в Рязанской области проходит по плану, длина кромки активного горения за сутки сократилась вдвое, сообщили в кабмине РФ после заседания правкомиссии по ликвидации пожаров.Комиссию возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко."Отмечено, что локализация пожаров в Рязанской области происходит в плановые сроки. Длина кромки активного горения за сутки сократилась в два раза. Распространение огня остановлено за счёт защитной полосы, вспаханной по периметру кромки пожаров. Случаев перехода пламени за пределы кромки не зафиксировано. Новые очаги за сутки не появились", - отмечается на сайте кабмина
рязанская область
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер.
Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда.
Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-26T19:59
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рязанская область, природные пожары в россии, происшествия, дмитрий григоренко
Рязанская область, Природные пожары в России, Происшествия, Дмитрий Григоренко
19:59 26.08.2022 (обновлено: 20:11 26.08.2022)
Локализация рязанских пожаров идет штатно, сообщили в правительстве
В правительстве сообщили, что локализация пожаров в Рязанской области идет по плану