https://ria.ru/20220826/pozhary-1812294750.html

Власти сообщили об отсутствии открытого горения леса в районе ЗАЭС

Власти сообщили об отсутствии открытого горения леса в районе ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022

Власти сообщили об отсутствии открытого горения леса в районе ЗАЭС

Пожар леса рядом с территорией Запорожской АЭС, ставший одной из причин сбоя в энергопоставках с атомной станции в четверг, почти потушен, идет тушение... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:31

2022-08-26T13:31

2022-08-26T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Пожар леса рядом с территорией Запорожской АЭС, ставший одной из причин сбоя в энергопоставках с атомной станции в четверг, почти потушен, идет тушение нескольких очагов тления, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов.Днем в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в городе Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС и два энергоблока были отключены от сети. Было произведено переподключение потребителей, электроснабжение Запорожской и Херсонской областей было восстановлено спустя несколько часов."Открытого горения в районе Запорожской АЭС нет, есть некоторые очаги тления, идет их ликвидация", - сообщил Рогов.По состоянию на ранее утро на ЗАЭС в работе был один энергоблок, еще один готовился к запуску, добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220826/zaes-1812255038.html

https://ria.ru/20220826/zaes-1812290352.html

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