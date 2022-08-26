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В Подмосковье за сутки ликвидировали 11 лесных пожаров
В Подмосковье за сутки ликвидировали 11 лесных пожаров - РИА Новости, 26.08.2022
В Подмосковье за сутки ликвидировали 11 лесных пожаров
За прошедшие сутки в Московской области ликвидировали 11 лесных пожаров на площади в 20,46 гектара, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:34
2022-08-26T12:34
2022-08-26T13:09
происшествия
природные пожары в россии
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области ликвидировали 11 лесных пожаров на площади в 20,46 гектара, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства."За 25.08.2022 год произошло 11 возгораний на общей площади 20,46 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказано в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что пожары ликвидировали в Ногинском, Московском учебно-опытном, Клинском, Орехово-Зуевском и Истринском лесничествах.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер.
Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда.
Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-26T12:34
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, природные пожары в россии
Происшествия, Природные пожары в России, Новости Подмосковья
12:34 26.08.2022 (обновлено: 13:09 26.08.2022)
В Подмосковье за сутки ликвидировали 11 лесных пожаров
В Подмосковье за сутки ликвидировали 11 лесных пожаров на площади 20,46 гектара