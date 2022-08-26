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В Рязанской области увеличили группировку сил для тушения пожаров

В Рязанской области увеличили группировку сил для тушения пожаров - РИА Новости, 26.08.2022

В Рязанской области увеличили группировку сил для тушения пожаров

Численность группировки спасателей, участвующих в тушении природных пожаров в Рязанской области, увеличили до 9,6 тысячи человек, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:21

2022-08-26T12:21

2022-08-26T12:28

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Численность группировки спасателей, участвующих в тушении природных пожаров в Рязанской области, увеличили до 9,6 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что борьбу с огнем в Рязанской области ведут порядка 9 тысяч человек."Общая группировка сил и средств составляет более 9,6 тысячи человек и порядка 2,6 тысячи единиц техники, в том числе 18 воздушных судов", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что основные усилия спасателей сосредоточены на севере области, где ведется тушение участка пожаров протяженностью 11 километров.По данным МЧС РФ, всего самолеты и вертолеты выполнили 2,78 тысячи сливов на очаги возгораний, сбросив 20,88 тысячи тонн воды.

рязанская область

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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-26T12:21 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия