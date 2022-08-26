09:36 26.08.2022 (обновлено: 10:31 26.08.2022)
В Рязанской области выросла площадь лесных пожаров
В Рязанской области площадь лесных пожаров выросла на 14 процентов
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанкСпецтехника противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области
Спецтехника противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Общая площадь природных пожаров в Рязанской области выросла за сутки еще на 14 процентов, то есть почти на 2,3 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06:30 мск. пятницы, общая площадь горения в очагах пожаров в Рязанской области составляет 17,48 тысячи гектаров, сутками ранее — 15,23 тысячи гектаров", — сказал собеседник агентства.
Пожары, из-за которых среди прочего Москву окутало дымкой, изо дня в день становятся только больше: накануне сообщалось, что площадь выросла на 29 процентов, сутками ранее — на 24 процента.
В регионе введен режим ЧС. С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными из Москвы и авиацией. Накануне для координации тушения в регион прибыли вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.