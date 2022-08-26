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В Рязанской области выросла площадь лесных пожаров - РИА Новости, 26.08.2022
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В Рязанской области выросла площадь лесных пожаров
В Рязанской области выросла площадь лесных пожаров - РИА Новости, 26.08.2022
В Рязанской области выросла площадь лесных пожаров
Общая площадь природных пожаров в Рязанской области выросла за сутки еще на 14 процентов, то есть почти на 2,3 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:36
2022-08-26T10:31
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Общая площадь природных пожаров в Рязанской области выросла за сутки еще на 14 процентов, то есть почти на 2,3 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Пожары, из-за которых среди прочего Москву окутало дымкой, изо дня в день становятся только больше: накануне сообщалось, что площадь выросла на 29 процентов, сутками ранее — на 24 процента.В регионе введен режим ЧС. С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными из Москвы и авиацией. Накануне для координации тушения в регион прибыли вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
09:36 26.08.2022 (обновлено: 10:31 26.08.2022)
 
В Рязанской области выросла площадь лесных пожаров

В Рязанской области площадь лесных пожаров выросла на 14 процентов

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанкСпецтехника противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области
Спецтехника противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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Спецтехника противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Общая площадь природных пожаров в Рязанской области выросла за сутки еще на 14 процентов, то есть почти на 2,3 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"По состоянию на 06:30 мск. пятницы, общая площадь горения в очагах пожаров в Рязанской области составляет 17,48 тысячи гектаров, сутками ранее — 15,23 тысячи гектаров", — сказал собеседник агентства.

Пожары, из-за которых среди прочего Москву окутало дымкой, изо дня в день становятся только больше: накануне сообщалось, что площадь выросла на 29 процентов, сутками ранее — на 24 процента.
В регионе введен режим ЧС. С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными из Москвы и авиацией. Накануне для координации тушения в регион прибыли вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.
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Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в России
 
 
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