https://ria.ru/20220826/pozhary-1812228168.html

В Рязанской области выросла площадь лесных пожаров

В Рязанской области выросла площадь лесных пожаров - РИА Новости, 26.08.2022

В Рязанской области выросла площадь лесных пожаров

Общая площадь природных пожаров в Рязанской области выросла за сутки еще на 14 процентов, то есть почти на 2,3 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:36

2022-08-26T09:36

2022-08-26T10:31

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Общая площадь природных пожаров в Рязанской области выросла за сутки еще на 14 процентов, то есть почти на 2,3 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Пожары, из-за которых среди прочего Москву окутало дымкой, изо дня в день становятся только больше: накануне сообщалось, что площадь выросла на 29 процентов, сутками ранее — на 24 процента.В регионе введен режим ЧС. С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными из Москвы и авиацией. Накануне для координации тушения в регион прибыли вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812216704.html

рязанская область

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии