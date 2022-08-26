https://ria.ru/20220826/pozhary-1812216704.html

Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров

Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров - РИА Новости, 26.08.2022

Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров

Площадь, пройденная ландшафтным пожаром в Ростове-на-Дону, составила 60 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T07:45

2022-08-26T07:45

2022-08-26T07:45

происшествия

алексей логвиненко

ростов-на-дону

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758013785_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2652c5c05ebcbdadc74adb571949b58a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная ландшафтным пожаром в Ростове-на-Дону, составила 60 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Камыш загорелся на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону в четверг днем. Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщал, что площадь ландшафтного пожара составила 6 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен 3 ранг сложности. В 3.45 мск пятницы возгорание удалось локализовать.В тушении пожара участвуют 132 человека и 68 единиц техники.

https://ria.ru/20220825/pozhar-1812149676.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алексей логвиненко, ростов-на-дону, природные пожары в россии