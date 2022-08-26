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Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров
Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров - РИА Новости, 26.08.2022
Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров
Площадь, пройденная ландшафтным пожаром в Ростове-на-Дону, составила 60 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T07:45
2022-08-26T07:45
2022-08-26T07:45
происшествия
алексей логвиненко
ростов-на-дону
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная ландшафтным пожаром в Ростове-на-Дону, составила 60 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Камыш загорелся на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону в четверг днем. Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщал, что площадь ландшафтного пожара составила 6 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен 3 ранг сложности. В 3.45 мск пятницы возгорание удалось локализовать.В тушении пожара участвуют 132 человека и 68 единиц техники.
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происшествия, алексей логвиненко, ростов-на-дону, природные пожары в россии
Происшествия, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Природные пожары в России
Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров
ГУМЧС России по Ростовской области: площадь пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров