Рейтинг@Mail.ru
Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/pozhary-1812216704.html
Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров
Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров - РИА Новости, 26.08.2022
Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров
Площадь, пройденная ландшафтным пожаром в Ростове-на-Дону, составила 60 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T07:45
2022-08-26T07:45
происшествия
алексей логвиненко
ростов-на-дону
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758013785_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2652c5c05ebcbdadc74adb571949b58a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная ландшафтным пожаром в Ростове-на-Дону, составила 60 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Камыш загорелся на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону в четверг днем. Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщал, что площадь ландшафтного пожара составила 6 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен 3 ранг сложности. В 3.45 мск пятницы возгорание удалось локализовать.В тушении пожара участвуют 132 человека и 68 единиц техники.
https://ria.ru/20220825/pozhar-1812149676.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758013785_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3a4c9731c05ac0c664458ff589188092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексей логвиненко, ростов-на-дону, природные пожары в россии
Происшествия, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Природные пожары в России
07:45 26.08.2022
 
Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров

ГУМЧС России по Ростовской области: площадь пожара в Ростове-на-Дону составила 60 гектаров

© Фото : ГУМЧС России по Ростовской областиПожар в городе Ростов-на-Дону
Пожар в городе Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : ГУМЧС России по Ростовской области
Пожар в городе Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная ландшафтным пожаром в Ростове-на-Дону, составила 60 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Камыш загорелся на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону в четверг днем. Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщал, что площадь ландшафтного пожара составила 6 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен 3 ранг сложности. В 3.45 мск пятницы возгорание удалось локализовать.
"Площадь, пройденная огнем, составила 60 гектаров", - сказал представитель ведомства.
В тушении пожара участвуют 132 человека и 68 единиц техники.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 17:33
В Ростов-на-Дону прибыли два поезда для тушения пожара
 
ПроисшествияАлексей ЛогвиненкоРостов-на-ДонуПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала