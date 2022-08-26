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В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве
В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве - РИА Новости, 26.08.2022
В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве
Запах гари в Москве не опасен для здоровья, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T03:19
2022-08-26T03:19
2022-08-26T03:20
москва
рязанская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
природные пожары в россии
здоровье
роман вильфанд
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Запах гари в Москве не опасен для здоровья, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет вестись до нормализации обстановки.
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москва, рязанская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии, здоровье, роман вильфанд
Москва, Рязанская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Природные пожары в России, Здоровье, Роман Вильфанд
03:19 26.08.2022 (обновлено: 03:20 26.08.2022)
В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве
Научрук Гидрометцентра Вильфанд заявил об отсутствии опасности запаха гари в Москве