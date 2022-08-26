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В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве

В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве - РИА Новости, 26.08.2022

В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве

Запах гари в Москве не опасен для здоровья, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T03:19

2022-08-26T03:19

2022-08-26T03:20

москва

рязанская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

природные пожары в россии

здоровье

роман вильфанд

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Запах гари в Москве не опасен для здоровья, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет вестись до нормализации обстановки.

https://ria.ru/20220815/solntse-1809679169.html

москва

рязанская область

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москва, рязанская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии, здоровье, роман вильфанд