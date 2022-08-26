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В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве - РИА Новости, 26.08.2022
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В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве
В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве - РИА Новости, 26.08.2022
В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве
Запах гари в Москве не опасен для здоровья, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T03:19
2022-08-26T03:20
москва
рязанская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
природные пожары в россии
здоровье
роман вильфанд
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Запах гари в Москве не опасен для здоровья, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет вестись до нормализации обстановки.
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москва, рязанская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии, здоровье, роман вильфанд
Москва, Рязанская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Природные пожары в России, Здоровье, Роман Вильфанд
03:19 26.08.2022 (обновлено: 03:20 26.08.2022)
 
В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд заявил об отсутствии опасности запаха гари в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Запах гари в Москве не опасен для здоровья, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.
"Не нужно преувеличивать. Москвичи ощущают запах дыма - это дискомфорт, это не опасность. Есть пороговые значения: ПДК - предельно-допустимые концентрации. Ни разу не зафиксировано превышение допустимой концентрации ни по данным Росгидромета, ни по данным Мосэкомониторинга", - сказал Вильфанд.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет вестись до нормализации обстановки.
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МоскваРязанская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Природные пожары в РоссииЗдоровьеРоман Вильфанд
 
 
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