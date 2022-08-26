https://ria.ru/20220826/pozhar-1812442470.html
В Ярославской области потушили лесной пожар
В Ярославской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 26.08.2022
В Ярославской области потушили лесной пожар
Лесной пожар на площади 1 гектар в Ярославской области потушен, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:40
2022-08-26T22:40
2022-08-26T22:40
происшествия
угличский район
природные пожары в россии
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812002401_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_acafacd0fc042db935c20c0444615d86.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Лесной пожар на площади 1 гектар в Ярославской области потушен, сообщает правительство региона.Ранее в пятницу сообщалось, что на территории лесного фонда в Угличском районе зафиксирован пожар на площади в 1 гектар. Причиной возгорания, отмечали власти, стал человеческий фактор."Сейчас пожар полностью потушен. Возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать в течение трёх с половиной часов", - цитирует пресс-служба областного правительства заместителя директора регионального департамента лесного хозяйства Анатолия Машнина.В области действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на посещение лесов.
https://ria.ru/20220826/pozhary-1812422250.html
угличский район
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812002401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e9356cd7d066faff464fc7e5fdff8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, угличский район, природные пожары в россии, ярославская область
Происшествия, Угличский район, Природные пожары в России, Ярославская область
В Ярославской области потушили лесной пожар
Лесной пожар на площади один гектар в Ярославской области потушен