https://ria.ru/20220826/pozhar-1812442470.html

В Ярославской области потушили лесной пожар

В Ярославской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 26.08.2022

В Ярославской области потушили лесной пожар

Лесной пожар на площади 1 гектар в Ярославской области потушен, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:40

2022-08-26T22:40

2022-08-26T22:40

происшествия

угличский район

природные пожары в россии

ярославская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812002401_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_acafacd0fc042db935c20c0444615d86.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Лесной пожар на площади 1 гектар в Ярославской области потушен, сообщает правительство региона.Ранее в пятницу сообщалось, что на территории лесного фонда в Угличском районе зафиксирован пожар на площади в 1 гектар. Причиной возгорания, отмечали власти, стал человеческий фактор."Сейчас пожар полностью потушен. Возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать в течение трёх с половиной часов", - цитирует пресс-служба областного правительства заместителя директора регионального департамента лесного хозяйства Анатолия Машнина.В области действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на посещение лесов.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812422250.html

угличский район

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, угличский район, природные пожары в россии, ярославская область