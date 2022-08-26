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В Ярославской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 26.08.2022
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В Ярославской области потушили лесной пожар
В Ярославской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 26.08.2022
В Ярославской области потушили лесной пожар
Лесной пожар на площади 1 гектар в Ярославской области потушен, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:40
2022-08-26T22:40
происшествия
угличский район
природные пожары в россии
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Лесной пожар на площади 1 гектар в Ярославской области потушен, сообщает правительство региона.Ранее в пятницу сообщалось, что на территории лесного фонда в Угличском районе зафиксирован пожар на площади в 1 гектар. Причиной возгорания, отмечали власти, стал человеческий фактор."Сейчас пожар полностью потушен. Возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать в течение трёх с половиной часов", - цитирует пресс-служба областного правительства заместителя директора регионального департамента лесного хозяйства Анатолия Машнина.В области действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на посещение лесов.
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угличский район
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происшествия, угличский район, природные пожары в россии, ярославская область
Происшествия, Угличский район, Природные пожары в России, Ярославская область
22:40 26.08.2022
 
В Ярославской области потушили лесной пожар

Лесной пожар на площади один гектар в Ярославской области потушен

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкБорьба с лесными пожарами
Борьба с лесными пожарами - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Борьба с лесными пожарами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Лесной пожар на площади 1 гектар в Ярославской области потушен, сообщает правительство региона.
Ранее в пятницу сообщалось, что на территории лесного фонда в Угличском районе зафиксирован пожар на площади в 1 гектар. Причиной возгорания, отмечали власти, стал человеческий фактор.
"Сейчас пожар полностью потушен. Возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать в течение трёх с половиной часов", - цитирует пресс-служба областного правительства заместителя директора регионального департамента лесного хозяйства Анатолия Машнина.
В области действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на посещение лесов.
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