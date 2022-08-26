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В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный ландшафтный пожар

В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 26.08.2022

В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный ландшафтный пожар

Пожарные ликвидировали крупный ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:33

2022-08-26T14:33

2022-08-26T14:33

происшествия

алексей логвиненко

ростов-на-дону

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали крупный ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Камыш загорелся на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону в четверг днем. Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщал, что площадь ландшафтного пожара составила 6 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен III ранг сложности. В 3.45 мск пятницы возгорание удалось локализовать. Площадь, пройденная огнем, составила 60 гектаров."В 14.10 пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства.

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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области

В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.

2022-08-26T14:33

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