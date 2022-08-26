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В Кабардино-Балкарии спрогнозировали пятый класс пожароопасности

В Кабардино-Балкарии спрогнозировали пятый класс пожароопасности - РИА Новости, 26.08.2022

В Кабардино-Балкарии спрогнозировали пятый класс пожароопасности

Чрезвычайная пожароопасность самого высокого, пятого класса ожидается на территории большинства районов Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:12

2022-08-26T14:12

2022-08-26T14:12

происшествия

майский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

природные пожары в россии

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НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность самого высокого, пятого класса ожидается на территории большинства районов Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."По данным Росгидромета, в течение суток 26 и 27 августа в северо-восточных и центральных районах Кабардино-Балкарии ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении.В связи с этим МЧС рекомендует местным жителям ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем, не разводить костры в лесу, не бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.К северо-восточным и центральным относятся Лескенский, Урванский, Чегемский, Прохладненский, Баксанский, Терский, Майский районы Кабардино-Балкарии.

майский район

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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров 2022-08-26T14:12 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, майский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, природные пожары в россии