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В Кабардино-Балкарии спрогнозировали пятый класс пожароопасности - РИА Новости, 26.08.2022
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В Кабардино-Балкарии спрогнозировали пятый класс пожароопасности
В Кабардино-Балкарии спрогнозировали пятый класс пожароопасности - РИА Новости, 26.08.2022
В Кабардино-Балкарии спрогнозировали пятый класс пожароопасности
Чрезвычайная пожароопасность самого высокого, пятого класса ожидается на территории большинства районов Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:12
2022-08-26T14:12
происшествия
майский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
природные пожары в россии
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НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность самого высокого, пятого класса ожидается на территории большинства районов Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."По данным Росгидромета, в течение суток 26 и 27 августа в северо-восточных и центральных районах Кабардино-Балкарии ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении.В связи с этим МЧС рекомендует местным жителям ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем, не разводить костры в лесу, не бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.К северо-восточным и центральным относятся Лескенский, Урванский, Чегемский, Прохладненский, Баксанский, Терский, Майский районы Кабардино-Балкарии.
майский район
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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ
МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров
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происшествия, майский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, природные пожары в россии
Происшествия, Майский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Природные пожары в России
14:12 26.08.2022
 
В Кабардино-Балкарии спрогнозировали пятый класс пожароопасности

МЧС: в Кабардино-Балкарии спрогнозировали пятый класс пожароопасности в течение двух дней

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность самого высокого, пятого класса ожидается на территории большинства районов Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"По данным Росгидромета, в течение суток 26 и 27 августа в северо-восточных и центральных районах Кабардино-Балкарии ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС рекомендует местным жителям ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем, не разводить костры в лесу, не бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.
К северо-восточным и центральным относятся Лескенский, Урванский, Чегемский, Прохладненский, Баксанский, Терский, Майский районы Кабардино-Балкарии.
 
ПроисшествияМайский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПриродные пожары в России
 
 
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