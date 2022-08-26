https://ria.ru/20220826/pozhar-1812279988.html

На Сахалине, спасаясь от пожара, женщина с ребенком выпрыгнули из окна

На Сахалине, спасаясь от пожара, женщина с ребенком выпрыгнули из окна - РИА Новости, 26.08.2022

На Сахалине, спасаясь от пожара, женщина с ребенком выпрыгнули из окна

Женщина с ребенком в пятницу во время пожара выпрыгнули из окна четвертого этажа в сахалинском портовом городе Холмске, сообщает местная администрация и... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:42

2022-08-26T12:42

2022-08-26T12:46

происшествия

россия

советский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Женщина с ребенком в пятницу во время пожара выпрыгнули из окна четвертого этажа в сахалинском портовом городе Холмске, сообщает местная администрация и очевидцы в соцсетях.На распространенном в интернете ролике видно, как сначала из окна горящей квартиры падает мальчик, а вслед за ним женщина, которую ловят одеялом прохожие.По информации пресс-службы администрации Хомского района, 61-летняя женщина остается в больнице, а пятилетний мальчик, по оценке врачей, в госпитализации не нуждается.В больницу к пострадавшим приехала вице-мэр Наталья Белоцерковская, пообещавшая семье "всю необходимую помощь", отмечается в Telegram-канале муниципального образования.По данным регионального главка МЧС РФ, о возгорании многоквартирного дома на улице Советская, 136 стало известно в 17.33 по местному времени (9.33 мск)."Первый пожарный расчет прибыл через пять минут. К моменту прибытия огнеборцев горела комната на четвертом этаже на площади 10 квадратных метров. Из дома эвакуированы 12 человек", - говорится в сообщении.Пожар потушили за полчаса, пострадавшим числится один человек. Погибших нет. Что стало причиной возгорания, выясняется.

https://ria.ru/20220822/pozhar-1811433114.html

https://ria.ru/20220819/sklad-1810670255.html

россия

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происшествия, россия, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)