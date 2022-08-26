https://ria.ru/20220826/pozhar-1812265357.html
Встречный отжиг помог остановить рязанский пожар в северном направлении
Встречный отжиг помог остановить рязанский пожар в северном направлении - РИА Новости, 26.08.2022
Встречный отжиг помог остановить рязанский пожар в северном направлении
При сдерживании рязанского пожара в северном направлении использовался метод встречного пала, это оказалось эффективным, заявил журналистам замглавы Минприроды... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:56
2022-08-26T11:56
2022-08-26T11:56
происшествия
сергей аноприенко
россия
рязанская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. При сдерживании рязанского пожара в северном направлении использовался метод встречного пала, это оказалось эффективным, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.Ранее сообщалось, что заместитель главы Минприроды РФ Сергей Аноприенко назначен координатором тушения лесных пожаров в Рязанской области на период до их полной ликвидации.Аноприенко рассказал о работе в четверг по тушению пожаров."Пожары тушили на кромке 11 километров. Тушили методом встречного пала, проще говоря – отжигались… Вчерашнюю работу я признаю хорошей, даже выше чем удовлетворительной, потому что отожглись на 11 километров… Этот фронт надвигался на северные территории", - рассказал Аноприенко, добавив, что метод оказался "очень эффективным".По его словам, теперь северным территориям огонь не угрожает, так же, как и другим населенным пунктам."Даже ту кромку, которую вчера отожгли, нужно окараулить, нужно, чтобы дымы прекратились. Там будут работать и авиация, и наземные группировки. Скажем так, это уже крайний этап работ", - подчеркнул спикер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей аноприенко, россия, рязанская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии
Происшествия, Сергей Аноприенко, Россия, Рязанская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Природные пожары в России
Встречный отжиг помог остановить рязанский пожар в северном направлении
Минприроды: встречный отжиг помог остановить рязанский пожар в северном направлении
РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. При сдерживании рязанского пожара в северном направлении использовался метод встречного пала, это оказалось эффективным, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Минприроды РФ Сергей Аноприенко
назначен координатором тушения лесных пожаров в Рязанской области
на период до их полной ликвидации.
Аноприенко рассказал о работе в четверг по тушению пожаров.
"Пожары тушили на кромке 11 километров. Тушили методом встречного пала, проще говоря – отжигались… Вчерашнюю работу я признаю хорошей, даже выше чем удовлетворительной, потому что отожглись на 11 километров… Этот фронт надвигался на северные территории", - рассказал Аноприенко, добавив, что метод оказался "очень эффективным".
По его словам, теперь северным территориям огонь не угрожает, так же, как и другим населенным пунктам.
"Даже ту кромку, которую вчера отожгли, нужно окараулить, нужно, чтобы дымы прекратились. Там будут работать и авиация, и наземные группировки. Скажем так, это уже крайний этап работ", - подчеркнул спикер.