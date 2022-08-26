https://ria.ru/20220826/pozhar-1812265357.html

Встречный отжиг помог остановить рязанский пожар в северном направлении

Встречный отжиг помог остановить рязанский пожар в северном направлении - РИА Новости, 26.08.2022

Встречный отжиг помог остановить рязанский пожар в северном направлении

При сдерживании рязанского пожара в северном направлении использовался метод встречного пала, это оказалось эффективным, заявил журналистам замглавы Минприроды... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:56

2022-08-26T11:56

2022-08-26T11:56

происшествия

сергей аноприенко

россия

рязанская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

природные пожары в россии

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РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. При сдерживании рязанского пожара в северном направлении использовался метод встречного пала, это оказалось эффективным, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.Ранее сообщалось, что заместитель главы Минприроды РФ Сергей Аноприенко назначен координатором тушения лесных пожаров в Рязанской области на период до их полной ликвидации.Аноприенко рассказал о работе в четверг по тушению пожаров."Пожары тушили на кромке 11 километров. Тушили методом встречного пала, проще говоря – отжигались… Вчерашнюю работу я признаю хорошей, даже выше чем удовлетворительной, потому что отожглись на 11 километров… Этот фронт надвигался на северные территории", - рассказал Аноприенко, добавив, что метод оказался "очень эффективным".По его словам, теперь северным территориям огонь не угрожает, так же, как и другим населенным пунктам."Даже ту кромку, которую вчера отожгли, нужно окараулить, нужно, чтобы дымы прекратились. Там будут работать и авиация, и наземные группировки. Скажем так, это уже крайний этап работ", - подчеркнул спикер.

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рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сергей аноприенко, россия, рязанская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии