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В Рязанской области остановили распространение лесного пожара

В Рязанской области остановили распространение лесного пожара - РИА Новости, 26.08.2022

В Рязанской области остановили распространение лесного пожара

Распространение лесного пожара в Рязанской области удалось остановить, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:59

2022-08-26T10:59

2022-08-26T13:19

природные пожары в россии

происшествия

рязанская область

сергей аноприенко

дмитрий григоренко

александр куренков (мчс)

москва

россия

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Распространение лесного пожара в Рязанской области удалось остановить, заявил врио губернатора Павел Малков.Кроме того, чиновник отметил, что пожар возник по естественным причинам в труднодоступной зоне, но в отдельных местах могли быть и поджоги. Он подчеркнул, что окончательные выводы будут делать компетентные органы.В свою очередь, замглавы Минприроды Сергей Аноприенко рассказал, что при сдерживании рязанского пожара в северном направлении использовался метод встречного пала, что стало эффективной методикой.В Рязанской области ввели режим ЧС из-за крупных лесных пожаров. С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными из Москвы и авиацией. Накануне для координации тушения в регион прибыли вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20220826/gar-1812220550.html

рязанская область

москва

россия

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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-08-26T10:59 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, сергей аноприенко, дмитрий григоренко, александр куренков (мчс), москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)