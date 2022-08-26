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В Рязанской области остановили распространение лесного пожара - РИА Новости, 26.08.2022
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В Рязанской области остановили распространение лесного пожара
В Рязанской области остановили распространение лесного пожара - РИА Новости, 26.08.2022
В Рязанской области остановили распространение лесного пожара
Распространение лесного пожара в Рязанской области удалось остановить, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:59
2022-08-26T13:19
природные пожары в россии
происшествия
рязанская область
сергей аноприенко
дмитрий григоренко
александр куренков (мчс)
москва
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Распространение лесного пожара в Рязанской области удалось остановить, заявил врио губернатора Павел Малков.Кроме того, чиновник отметил, что пожар возник по естественным причинам в труднодоступной зоне, но в отдельных местах могли быть и поджоги. Он подчеркнул, что окончательные выводы будут делать компетентные органы.В свою очередь, замглавы Минприроды Сергей Аноприенко рассказал, что при сдерживании рязанского пожара в северном направлении использовался метод встречного пала, что стало эффективной методикой.В Рязанской области ввели режим ЧС из-за крупных лесных пожаров. С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными из Москвы и авиацией. Накануне для координации тушения в регион прибыли вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.
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рязанская область
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
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природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, сергей аноприенко, дмитрий григоренко, александр куренков (мчс), москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Природные пожары в России, Происшествия, Рязанская область, Сергей Аноприенко, Дмитрий Григоренко, Александр Куренков (МЧС), Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
10:59 26.08.2022 (обновлено: 13:19 26.08.2022)
 
В Рязанской области остановили распространение лесного пожара

Врио губернатора Малков: распространение лесного пожара в Рязанской области остановили

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Распространение лесного пожара в Рязанской области удалось остановить, заявил врио губернатора Павел Малков.

"Сохраняется неблагоприятная погодная обстановка, но сегодня существенно снизился ветер, за счет этого дым стоит на месте. <...> Но уже сейчас совершенно точно понятно, что удалось остановить распространение пожара, по самому агрессивному фронту выставлен полный заслон. Сейчас ситуация перешла в разряд полностью контролируемой. Соответственно, мы уже будем действовать по плану и постепенно этот пожар ликвидировать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, чиновник отметил, что пожар возник по естественным причинам в труднодоступной зоне, но в отдельных местах могли быть и поджоги. Он подчеркнул, что окончательные выводы будут делать компетентные органы.
В свою очередь, замглавы Минприроды Сергей Аноприенко рассказал, что при сдерживании рязанского пожара в северном направлении использовался метод встречного пала, что стало эффективной методикой.
В Рязанской области ввели режим ЧС из-за крупных лесных пожаров. С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными из Москвы и авиацией. Накануне для координации тушения в регион прибыли вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
08:37
В некоторых районах Москвы ощущается запах гари
 
Природные пожары в РоссииПроисшествияРязанская областьСергей АноприенкоДмитрий ГригоренкоАлександр Куренков (МЧС)МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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