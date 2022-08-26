https://ria.ru/20220826/pozhar-1812245062.html
В Рязанской области остановили распространение лесного пожара
В Рязанской области остановили распространение лесного пожара - РИА Новости, 26.08.2022
В Рязанской области остановили распространение лесного пожара
Распространение лесного пожара в Рязанской области удалось остановить, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:59
2022-08-26T10:59
2022-08-26T13:19
природные пожары в россии
происшествия
рязанская область
сергей аноприенко
дмитрий григоренко
александр куренков (мчс)
москва
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Распространение лесного пожара в Рязанской области удалось остановить, заявил врио губернатора Павел Малков.Кроме того, чиновник отметил, что пожар возник по естественным причинам в труднодоступной зоне, но в отдельных местах могли быть и поджоги. Он подчеркнул, что окончательные выводы будут делать компетентные органы.В свою очередь, замглавы Минприроды Сергей Аноприенко рассказал, что при сдерживании рязанского пожара в северном направлении использовался метод встречного пала, что стало эффективной методикой.В Рязанской области ввели режим ЧС из-за крупных лесных пожаров. С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными из Москвы и авиацией. Накануне для координации тушения в регион прибыли вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20220826/gar-1812220550.html
рязанская область
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internet-group@rian.ru
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
2022-08-26T10:59
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, сергей аноприенко, дмитрий григоренко, александр куренков (мчс), москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Природные пожары в России, Происшествия, Рязанская область, Сергей Аноприенко, Дмитрий Григоренко, Александр Куренков (МЧС), Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
10:59 26.08.2022 (обновлено: 13:19 26.08.2022)
В Рязанской области остановили распространение лесного пожара
Врио губернатора Малков: распространение лесного пожара в Рязанской области остановили