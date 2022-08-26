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Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня - РИА Новости, 26.08.2022
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Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня
Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня - РИА Новости, 26.08.2022
Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня
От трех дней приостановки "Северного потока" европейцы только на первый взгляд потеряют немного — в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 миллиона... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T01:15
2022-08-26T01:15
экономика
европа
канада
великобритания
газпром
северный поток
россия
природный газ
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. От трех дней приостановки "Северного потока" европейцы только на первый взгляд потеряют немного — в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 миллиона кубометров газа, тогда как среднесуточное потребление, к примеру, Германии — около 250 миллионов кубов, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.В случае прекращения поставок на более долгий срок потери могут стать весьма чувствительными, а и без того высокие цены на газ в один миг подскочат до непредсказуемых величин, предупредил собеседник агентства.По его словам, во время профилактических работ "Газпром" может обнаружить какие-либо поломки, вследствие чего примет решение не возобновлять прокачку газа в намеченные сроки. Это может вызывать нервозность европейцев и привести к серьезному скачку цен на газ — вспомним, как они начали расти на одной лишь новости о трехдневной паузе. До этого хранилища исправно заполнялись, газ дешевел почти до 2000 долларов за тысячу кубов и это не было пределом.При этом такие котировки российской компании выгодны — поставки по контрактам она осуществляет с трех-шестимесячным лагом, поэтому сегодняшние биржевые цены отражаются на стоимости газа непосредственно в отопительный период. Даже если сейчас будут решены все проблемы с турбинами и "Северный поток" заработает на полную мощность, зимой "Газпром" будет продавать много дорогого газа. Если же требования российского поставщика о предоставлении письменных гарантий отсутствия санкций в отношении турбин из Европы, Канады и Великобритании не будут выполнены, трубопровод может остановиться из-за выработки ресурса последней оставшейся в эксплуатации турбины.
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экономика, европа, канада, великобритания, газпром, северный поток, россия, природный газ, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Европа, Канада, Великобритания, Газпром, Северный поток, Россия, Природный газ, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
01:15 26.08.2022
 
Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня

Аналитик Юшков: за сутки по "Северному потоку" прокачивается около 33 млн кубометров газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Северный поток"
Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. От трех дней приостановки "Северного потока" европейцы только на первый взгляд потеряют немного — в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 миллиона кубометров газа, тогда как среднесуточное потребление, к примеру, Германии — около 250 миллионов кубов, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
В случае прекращения поставок на более долгий срок потери могут стать весьма чувствительными, а и без того высокие цены на газ в один миг подскочат до непредсказуемых величин, предупредил собеседник агентства.
По его словам, во время профилактических работ "Газпром" может обнаружить какие-либо поломки, вследствие чего примет решение не возобновлять прокачку газа в намеченные сроки. Это может вызывать нервозность европейцев и привести к серьезному скачку цен на газ — вспомним, как они начали расти на одной лишь новости о трехдневной паузе. До этого хранилища исправно заполнялись, газ дешевел почти до 2000 долларов за тысячу кубов и это не было пределом.

"Получается, "Газпром", держит рынок в тонусе. И вот они, пожалуйста, выше трех тысяч", — добавил Юшков.

При этом такие котировки российской компании выгодны — поставки по контрактам она осуществляет с трех-шестимесячным лагом, поэтому сегодняшние биржевые цены отражаются на стоимости газа непосредственно в отопительный период. Даже если сейчас будут решены все проблемы с турбинами и "Северный поток" заработает на полную мощность, зимой "Газпром" будет продавать много дорогого газа. Если же требования российского поставщика о предоставлении письменных гарантий отсутствия санкций в отношении турбин из Европы, Канады и Великобритании не будут выполнены, трубопровод может остановиться из-за выработки ресурса последней оставшейся в эксплуатации турбины.
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ЭкономикаЕвропаКанадаВеликобританияГазпромСеверный потокРоссияПриродный газИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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