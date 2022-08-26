https://ria.ru/20220826/potok-1812204355.html

Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня

Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня - РИА Новости, 26.08.2022

Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня

От трех дней приостановки "Северного потока" европейцы только на первый взгляд потеряют немного — в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 миллиона... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T01:15

2022-08-26T01:15

2022-08-26T01:15

экономика

европа

канада

великобритания

газпром

северный поток

россия

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. От трех дней приостановки "Северного потока" европейцы только на первый взгляд потеряют немного — в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 миллиона кубометров газа, тогда как среднесуточное потребление, к примеру, Германии — около 250 миллионов кубов, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.В случае прекращения поставок на более долгий срок потери могут стать весьма чувствительными, а и без того высокие цены на газ в один миг подскочат до непредсказуемых величин, предупредил собеседник агентства.По его словам, во время профилактических работ "Газпром" может обнаружить какие-либо поломки, вследствие чего примет решение не возобновлять прокачку газа в намеченные сроки. Это может вызывать нервозность европейцев и привести к серьезному скачку цен на газ — вспомним, как они начали расти на одной лишь новости о трехдневной паузе. До этого хранилища исправно заполнялись, газ дешевел почти до 2000 долларов за тысячу кубов и это не было пределом.При этом такие котировки российской компании выгодны — поставки по контрактам она осуществляет с трех-шестимесячным лагом, поэтому сегодняшние биржевые цены отражаются на стоимости газа непосредственно в отопительный период. Даже если сейчас будут решены все проблемы с турбинами и "Северный поток" заработает на полную мощность, зимой "Газпром" будет продавать много дорогого газа. Если же требования российского поставщика о предоставлении письменных гарантий отсутствия санкций в отношении турбин из Европы, Канады и Великобритании не будут выполнены, трубопровод может остановиться из-за выработки ресурса последней оставшейся в эксплуатации турбины.

https://ria.ru/20220823/sholts-1811470225.html

европа

канада

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, канада, великобритания, газпром, северный поток, россия, природный газ, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности