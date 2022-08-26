Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня
Аналитик Юшков: за сутки по "Северному потоку" прокачивается около 33 млн кубометров газа
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. От трех дней приостановки "Северного потока" европейцы только на первый взгляд потеряют немного — в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 миллиона кубометров газа, тогда как среднесуточное потребление, к примеру, Германии — около 250 миллионов кубов, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
В случае прекращения поставок на более долгий срок потери могут стать весьма чувствительными, а и без того высокие цены на газ в один миг подскочат до непредсказуемых величин, предупредил собеседник агентства.
По его словам, во время профилактических работ "Газпром" может обнаружить какие-либо поломки, вследствие чего примет решение не возобновлять прокачку газа в намеченные сроки. Это может вызывать нервозность европейцев и привести к серьезному скачку цен на газ — вспомним, как они начали расти на одной лишь новости о трехдневной паузе. До этого хранилища исправно заполнялись, газ дешевел почти до 2000 долларов за тысячу кубов и это не было пределом.
"Получается, "Газпром", держит рынок в тонусе. И вот они, пожалуйста, выше трех тысяч", — добавил Юшков.
При этом такие котировки российской компании выгодны — поставки по контрактам она осуществляет с трех-шестимесячным лагом, поэтому сегодняшние биржевые цены отражаются на стоимости газа непосредственно в отопительный период. Даже если сейчас будут решены все проблемы с турбинами и "Северный поток" заработает на полную мощность, зимой "Газпром" будет продавать много дорогого газа. Если же требования российского поставщика о предоставлении письменных гарантий отсутствия санкций в отношении турбин из Европы, Канады и Великобритании не будут выполнены, трубопровод может остановиться из-за выработки ресурса последней оставшейся в эксплуатации турбины.