https://ria.ru/20220826/postradavshie-1812310159.html

При обстреле Горловки пострадали три человека

При обстреле Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 26.08.2022

При обстреле Горловки пострадали три человека

Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:31

2022-08-26T14:31

2022-08-26T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Горловке, ранены три человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в тоМ числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько заявлял, что в результате обстрелов получили ранения два человека.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220826/zaes-1812271325.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины