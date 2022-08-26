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При обстреле Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/postradavshie-1812310159.html
При обстреле Горловки пострадали три человека
При обстреле Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 26.08.2022
При обстреле Горловки пострадали три человека
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:31
2022-08-26T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Горловке, ранены три человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в тоМ числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько заявлял, что в результате обстрелов получили ранения два человека.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
14:31 26.08.2022
 
При обстреле Горловки пострадали три человека

Штаб обороны ДНР: число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до трех

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный на месте пожара в доме, пострадавшем во время обстрела Горловки
Пожарный на месте пожара в доме, пострадавшем во время обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожарный на месте пожара в доме, пострадавшем во время обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Горловке, ранены три человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в тоМ числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько заявлял, что в результате обстрелов получили ранения два человека.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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