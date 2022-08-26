https://ria.ru/20220826/pomosch-1812265527.html

Оренбуржцы отправили на Донбасс школьные наборы к 1 сентября

Оренбуржцы отправили на Донбасс школьные наборы к 1 сентября - РИА Новости, 26.08.2022

Оренбуржцы отправили на Донбасс школьные наборы к 1 сентября

Из Оренбуржья на Донбасс ушел очередной гуманитарный груз, в составе которого - рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями, большая часть рюкзаков... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:57

2022-08-26T11:57

2022-08-26T11:57

оренбургская область

денис паслер

донбасс

луганская народная республика

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ОРЕНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Из Оренбуржья на Донбасс ушел очередной гуманитарный груз, в составе которого - рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями, большая часть рюкзаков отправится детям Перевальского района Луганской Народной Республики, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.Пресс- служба передает, что в преддверии нового учебного года в Оренбургской области традиционно проводится акция "Соберем ребенка в школу". В этом году она проходит уже в 20-й раз. Школьные принадлежности собирали не только для оренбургских детей, но и для ребят Донбасса."Детям ДНР и ЛНР пришлось пережить много трудностей, с которыми не сталкивалось большинство взрослых. Поэтому очередной гуманитарный груз, который мы отправляем на Донбасс, предназначен именно им. Сейчас оренбуржцы помогают подготовить к новому учебному году школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Перевальского района ЛНР",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.Говоря о помощи региона ЛНР он рассказал, что в данный момент идет капитальный ремонт гимназию N1, детской школы искусств и стадиона "Шахтер" в городе Перевальск."В библиотеки города отправили сотни книг. Мы также организовали отдых детей из Перевальского района в Крыму и в Орске. Сегодня отправляем ребятам школьные рюкзаки, собранные неравнодушными жителями нашего региона. Спасибо всем, кто не остается в стороне и помогает, - отметил Паслер.

https://ria.ru/20220809/orenburzhe-1808234177.html

донбасс

луганская народная республика

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Артем Смирнов

денис паслер, донбасс, луганская народная республика