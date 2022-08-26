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Оренбуржцы отправили на Донбасс школьные наборы к 1 сентября - РИА Новости, 26.08.2022
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Оренбургская область
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Оренбуржцы отправили на Донбасс школьные наборы к 1 сентября
Оренбуржцы отправили на Донбасс школьные наборы к 1 сентября - РИА Новости, 26.08.2022
Оренбуржцы отправили на Донбасс школьные наборы к 1 сентября
Из Оренбуржья на Донбасс ушел очередной гуманитарный груз, в составе которого - рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями, большая часть рюкзаков... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:57
2022-08-26T11:57
оренбургская область
денис паслер
донбасс
луганская народная республика
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ОРЕНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Из Оренбуржья на Донбасс ушел очередной гуманитарный груз, в составе которого - рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями, большая часть рюкзаков отправится детям Перевальского района Луганской Народной Республики, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.Пресс- служба передает, что в преддверии нового учебного года в Оренбургской области традиционно проводится акция "Соберем ребенка в школу". В этом году она проходит уже в 20-й раз. Школьные принадлежности собирали не только для оренбургских детей, но и для ребят Донбасса."Детям ДНР и ЛНР пришлось пережить много трудностей, с которыми не сталкивалось большинство взрослых. Поэтому очередной гуманитарный груз, который мы отправляем на Донбасс, предназначен именно им. Сейчас оренбуржцы помогают подготовить к новому учебному году школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Перевальского района ЛНР",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.Говоря о помощи региона ЛНР он рассказал, что в данный момент идет капитальный ремонт гимназию N1, детской школы искусств и стадиона "Шахтер" в городе Перевальск."В библиотеки города отправили сотни книг. Мы также организовали отдых детей из Перевальского района в Крыму и в Орске. Сегодня отправляем ребятам школьные рюкзаки, собранные неравнодушными жителями нашего региона. Спасибо всем, кто не остается в стороне и помогает, - отметил Паслер.
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денис паслер, донбасс, луганская народная республика
Оренбургская область, Денис Паслер, Донбасс, Луганская Народная Республика
11:57 26.08.2022
 

Оренбуржцы отправили на Донбасс школьные наборы к 1 сентября

© Фото : Правительство Оренбургской областиОренбуржцы отправили на Донбасс школьные наборы к 1 сентября
Оренбуржцы отправили на Донбасс школьные наборы к 1 сентября - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Правительство Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Из Оренбуржья на Донбасс ушел очередной гуманитарный груз, в составе которого - рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями, большая часть рюкзаков отправится детям Перевальского района Луганской Народной Республики, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.
Пресс- служба передает, что в преддверии нового учебного года в Оренбургской области традиционно проводится акция "Соберем ребенка в школу". В этом году она проходит уже в 20-й раз. Школьные принадлежности собирали не только для оренбургских детей, но и для ребят Донбасса.
Оренбуржье поможет Перевальскому району ЛНР подготовиться к зим
9 августа, 10:54Оренбургская область
Оренбуржье поможет Перевальскому району ЛНР подготовиться к зиме
"Детям ДНР и ЛНР пришлось пережить много трудностей, с которыми не сталкивалось большинство взрослых. Поэтому очередной гуманитарный груз, который мы отправляем на Донбасс, предназначен именно им. Сейчас оренбуржцы помогают подготовить к новому учебному году школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Перевальского района ЛНР",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
Говоря о помощи региона ЛНР он рассказал, что в данный момент идет капитальный ремонт гимназию N1, детской школы искусств и стадиона "Шахтер" в городе Перевальск.
"В библиотеки города отправили сотни книг. Мы также организовали отдых детей из Перевальского района в Крыму и в Орске. Сегодня отправляем ребятам школьные рюкзаки, собранные неравнодушными жителями нашего региона. Спасибо всем, кто не остается в стороне и помогает, - отметил Паслер.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
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