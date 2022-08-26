https://ria.ru/20220826/politseyskiy-1812356370.html

Под Самарой экс-полицейский насмерть сбил девочку, сообщил источник

Под Самарой экс-полицейский насмерть сбил девочку, сообщил источник - РИА Новости, 26.08.2022

Под Самарой экс-полицейский насмерть сбил девочку, сообщил источник

Бывший сотрудник полиции насмерть сбил 16-летнюю девушку, ехавшую на велосипеде по дороге в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:42

2022-08-26T16:42

2022-08-26T16:42

происшествия

александр хинштейн

самарская область

сергиевский район

госдума рф

mercedes

авто

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САМАРА, 26 авг – РИА Новости. Бывший сотрудник полиции насмерть сбил 16-летнюю девушку, ехавшую на велосипеде по дороге в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона в пятницу.По данным ГУМВД по Самарской области, авария произошла вечером вторника на трассе "Кинель-Богатое-Борское" в районе села Бобровка: водитель 1973 года рождения на автомобиле Mercedes сбил 16-летнюю девушку, которая на велосипеде пересекала проезжую часть. По информации полиции, подросток скончался на месте до приезда медиков.Род занятий человека, бывшего за рулем Mercedes, официально не раскрывается, однако источник РИА Новости уточнил: "За рулем находился бывший сотрудник полиции".В связи с ДТП прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Также предстоит оценить работу организации, обслуживающей данный участок дороги.Как написал у себя в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, за рулем иномарки находился экс-начальник ОМВД Сергиевского района Сергей Зацепин, который в мае этого года вышел на пенсию. Официальным подтверждением этих данных РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20220810/dtp-1808751108.html

https://ria.ru/20220806/dtp-1807764072.html

самарская область

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происшествия, александр хинштейн, самарская область, сергиевский район, госдума рф, mercedes, авто