Под Самарой экс-полицейский насмерть сбил девочку, сообщил источник
Источник: в Самарской области экс-полицейский насмерть сбил девочку, ехавшую на велосипеде
© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиНа месте ДТП на трассе Кинель - Богатое - Борское в Самарской области
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
На месте ДТП на трассе Кинель - Богатое - Борское в Самарской области
САМАРА, 26 авг – РИА Новости. Бывший сотрудник полиции насмерть сбил 16-летнюю девушку, ехавшую на велосипеде по дороге в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона в пятницу.
По данным ГУМВД по Самарской области, авария произошла вечером вторника на трассе "Кинель-Богатое-Борское" в районе села Бобровка: водитель 1973 года рождения на автомобиле Mercedes сбил 16-летнюю девушку, которая на велосипеде пересекала проезжую часть. По информации полиции, подросток скончался на месте до приезда медиков.
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Род занятий человека, бывшего за рулем Mercedes, официально не раскрывается, однако источник РИА Новости уточнил: "За рулем находился бывший сотрудник полиции".
В связи с ДТП прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Также предстоит оценить работу организации, обслуживающей данный участок дороги.
Как написал у себя в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, за рулем иномарки находился экс-начальник ОМВД Сергиевского района Сергей Зацепин, который в мае этого года вышел на пенсию. Официальным подтверждением этих данных РИА Новости не располагает.
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